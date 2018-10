Mielipide

Pojilla murrosikä on myöhemmin kuin tytöillä – tämä pitäisi ottaa huomioon ammatillisessa opetuksessa

Ammatillinen koulutus

on Suomessa toisin kuin monessa muussa maassa suosittu koulutusvalinta lukion rinnalla: 52 prosenttia perusopetuksen päättävistä nuorista hakeutuu ammatilliseen koulutukseen. Nuoret voivat myös yhdistää lukio- ja ammattiopintoja yksilöllisten toiveidensa mukaisesti ja saada aiempaa paremmat valmiudet muuttuvaan työelämään.Ammatillisen koulutuksen päämäärä on tarjota opiskelijoille välineet ammatillisen osaamisen saavuttamiseen ja ammattilaiseksi kasvamiseen sekä tukea heidän kehitystään tasapainoisiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi.ammatillisen koulutuksen oppimisympäristö on kasvavan nuoren näkökulmasta? Minkälaisia taitoja edellytetään ammatillisen koulutuksen aloittavalta nuorelta?Vuoden 2018 alussa voimaan tullut laki muutti merkittävästi ammatillisen koulutuksen rakennetta ja toteutusta. Koulutus uudistetaan kokonaisuudessaan vastaamaan tulevaisuuden osaamistarpeita. Rahoitus, ohjaus, säätely, tutkinnot, järjes­täjärakenne ja koulutuksen ­toteuttamismuodot ovat muuttuneet.ja aikuisten ammatillisen koulutuksen raja-aidat on poistettu, ja jokaiselle opiskelijalle tarjotaan mahdollisuus rakentaa itselleen sopivin opintopolku. Opiskelu on joustavaa eikä siihen käytetyllä ajalla ole merkitystä, vaan jokainen opiskelija etenee omaan tahtiinsa yksilöllisen suunnitelman mukaisesti. Kukin opiskelee vain sellaista, mitä hän ei vielä osaa.Rakenteelliset ja opetuksen toteuttamiseen kohdistetut ­uudistukset heijastuvat oppimiskulttuuriin, mikä edellyttää nuorelta aikaisempaa enemmän vahvaa itseohjautuvuutta. Uudistuksen hyvät periaatteet voivat kuitenkin kääntyä nuoren oppimista haittaaviksi tai jopa estäviksi, jos nuoren psyykkinen ja sosiaalinen kehitys ei vielä pysty vastaamaan vaadittaviin opiskelutaitoihin tai jos opiskelussa ei mahdollistu itseohjautuvuuteen kasvaminen ja kehittyminen.murrosikä sijoittuu keskimäärin 10–14 vuoden ja poikien 12–18 vuoden ikään. Murrosiän myllerrys on pojilla paljon syvempi ja pidempi kuin tytöillä, mikä johtuu neurobiologisen kypsymisen eriaikaisuudesta ja erilaisuudesta, johon ei voi itse mitenkään vaikuttaa. Nuorten miesten ja naisten opiskeluvalmiudet eroavat vielä perusopetuksen päättyessä merkittävästi toisistaan, ja nuoret miehet tarvitsevat enemmän tukea ja ohjausta opiskelussa.ammattiin voidaan ymmärtää erityisesti nuorten kohdalla opiskeluyhteisössä tapahtuvana ammatillisena kasvuna, jota yhteisö ja sen jäsenet tukevat. Kasvulle ja oppimiselle tulisi antaa aikaa, ja uudenlaiseen opiskelukulttuuriin tulee saada ohjausta ja opetusta.Yhteisöllisyys ja yhdessä oppiminen on hyvä harjoitusalusta työelämässä aiempaa enemmän vaadittaville vuorovaikutus- ja yhteistyötaidoille sekä oma-aloitteisuudelle. Nuorten oppimista edistetään parhaiten järjestämällä oppi­misympäristö vakaaksi ja hyväksyväksi sekä turvallista kasvua ja yksilöllisesti etenevää oppimista tukevaksi.