Mielipide

Lastu olisi erinomainen nimi uudelle keskustakirjastolle

Kansalaistorin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

äärelle on valmistumassa pääkaupungin uusi kirjasto, josta jo käytetään alkuaan kreikkalaisperäistä nimeä Oodi. Nimi tarkoittaa ensisijaisesti laulua ja vasta sen jälkeen lyyristä runoa. Toisin sanoen: Oodi sopisi paremmin nimeksi Musiikki­talolle kuin kirjastolle.Uusi kirjastorakennus muistuttaa lainemaisella muotoilullaan ja puisilla seinillään hienosti lastua, joka on myös suomalaiskansallinen kirjallisuustermi tarkoittaen lyhyttä kertomusta (vertaa Juhani Ahon Lastut). Aikoinaan Lastu oli esillä kirjaston nimiehdotusten joukossa. Nyt monet ihmiset ovat rakennustöiden edistyessä heränneet harmittelemaan todella osuvan nimen unohtumista.Eikö pääkaupungin rakennuksia nimeävä toimikunta voisi joustaa tilanteessa luovasti ja nimetä uuden kirjaston Lastuksi sekä Musiikkitalon Oodiksi? Musiikkitalon vieressä kohoava Hauen laulu -veistoshan ilmentää juuri samaa asiaa Aaro Hellaakosken samannimisessä runossa hauen oodia sumuiselle aamulle.Rakennuksille annetaan nimet vuosikymmeniksi eteenpäin. Kirjaston nimen vaihtaminen tässä vaiheessa tuskin on ongelma. Senhän voi nähdä osana rakennuksen kehittämistä, joka on vielä kesken.