Mielipide

Pikku tippa sosialismia tekisi USA:lle hyvää

Kannattaakin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lääkärit

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Amerikkalainen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Illanistujaisissa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jokaisella

Nykyisessä

nyt hoitaa kaikki kuntoon ennen kuin palaat sinne sosialistisen terveyden­hoidon maahan, lääkärini sanoi syksyn lääkärin­tarkastuksessa.Se ei ollut ensimmäinen kerta. Amerikkalaislääkärit kutsuvat ­eurooppalaista terveydenhoitoa usein nimellä ”socialised medicine”. Se edustaa heille kaikkea pahaa: jonoja, ala-arvoista hoitoa ja ”kuoleman paneeleja”, joissa virkamiehet päättävät, kuka saa elää ja kuka ei.Olen yrittänyt oikoa lääkärien pahimpia väärinkäsityksiä, vaikka aika varovasti. Ei kannata hermostuttaa ihmistä, joka on juuri aikeissa tunnustella eturauhastasi peräsuolen kautta.tuntuvat olevan Yhdysvaltain nykyisen terveydenhoidon kiihkeimpiä puolustajia, eikä ihme. Systeemi toimii nimittäin niin, että lääkäri tutkii, potilas nyökkää ja vakuutus maksaa – siis silloin, kun potilaalla on sairausvakuutus.Vastaanotolla lääkäri tutkii ensin vakuutuksen ja vasta sitten potilaan. Jos vakuutus on kunnossa, tarvitaan oikein paljon tutkimuksia.Ei ihme, että amerikkalainen terveydenhoito on niin kallista ja lääkärit niin rikkaita. Amerikkalaislääkäri ansaitsee keskimäärin yli 200 000 dollaria vuodessa.terveydenhoito on rikkaille hyvä, köyhille kurja ja kaikille kallis. Se tuottaa parhaimmillaan erinomaisia mutta keskimäärin huonoja tuloksia, eikä sitä saada uudistetuksi. Amerikkalaisten enemmistö ei halua maksaa muiden hoidosta eikä antaisi muiden päättää omasta hoidostaan.Presidentti Barack Obama halusi antaa sairausvakuutuksen köyhille ja sairaille. Hän ei kuitenkaan uskaltanut panna systeemiä kokonaan uusiksi vaan rakensi Obamacaren yksityisten vakuutusten pohjalle. Se tarkoitti isompia maksuja rikkaille ja terveille, mistä nämä eivät ymmärrettävästi pitäneet.Kampanjassaan Donald Trump lupasi purkaa Obamacaren ja tuoda tilalle jotain halvempaa ja parempaa. Se on kai vielä matkalla. Siksi terveydenhoito on lähestyvien vaalien kuuma kysymys – ja osa demo­kraateista kannattaa julkista terveydenhoitoa kaikille.amerikkalaisnaapurien kanssa keskustelu ajautui terveysasioihin. Kerroimme poikiemme syntymästä ja sairaalan perhehuoneesta, joka oli niin mukava, että olisimme viipyneet pitempäänkin. Ja lasku: alle 200 euroa.Amerikkalaisnaapuri vastasi omalla muistollaan: kun hän makasi synnytyksessä puolitajuttomana, sairaala kutsui paikalle oman synnytyslääkärinsä, joka ei ollut naisen vakuutuksen hyväksymien lääkärien listalla. Perhe joutui riitelemään 20 000 dollarin laskusta kuukausia sairaalan ja vakuutusyhtiön kanssa.Sama rouva oli äskettäin puoli vuotta kahden työpaikan välissä, joten hän joutui maksamaan vakuutuksensa itse: 1 700 dollaria kuukaudessa. Moni amerikkalainen valitseekin työpaikkansa sairausvakuutuksen perusteella.pöydän ääressä oli oma kauhutarinansa. Sairaalalasku täytyy lukea tarkasti, sillä siinä on usein ylimääräisiä kokeita tai haamulääkäreitä, jotka ovat pistäytyneet huoneessa ja laskuttavat siitä tuhat dollaria.Jos amerikkalaislääkäri on rahan perään, hänen kannattaa keskittyä tajuttomiin potilaisiin. Yalen yliopiston vuonna 2016 tekemän tutkimuksen mukaan amerikkalaislääkäreistä puolet äänestää demokraatteja ja puolet republikaaneja, mutta kirurgeista republikaaneja oli 67 ja nukutuslääkäreistä 65 prosenttia.eipäs–joopas-hengessä jotkut ehkä lukevat tätä tekstiä: yksityinen paha, julkinen hyvä.Mutta ei asia ole eipäs–joopas vaan toisaalta–toisaalta.Julkiset palvelut toimivat hyvin esimerkiksi päivähoidossa, kouluissa ja enimmäkseen terveydenhoidossakin. Näitä suomalaisia palveluja arvostan Amerikassa asuttuani entistäkin enemmän.Toisaalta kilpailu ja markkinat ovat ylivoimaisia useimmissa asioissa. Amerikkalaiset tiesivät sen jo silloin, kun me suomalaiset vielä väänsimme kättä maidon kaksi­hintajärjestelmästä.Juuri siksi amerikkalaiset rikastuivat niin paljon, että heillä riitti pitkään rahaa jopa järjettömän kalliisiin yliopistoihin ja lääkäreihin.Nyt monella alkaa kuitenkin olla tasku tyhjä ja mitta täynnä. Siksi edes pikku tippa sosialismia ei tuntuisi kaikista yhtään hullummalta.