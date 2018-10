Mielipide

Lapsena kaulallani roikkuivat ketunkäpälät, nyt ajatus puistattaa

Nyt

Ajattelin

On silti

Näyttely

Fashioned from Nature -näyttely on avoinna Lontoon Victoria & Albert -museossa tammikuun 27. päivään saakka.

ajatus lähinnä puistattaa, mutta päiväkoti-ikäisenä hattu oli minulle rakas. Olin ihastunut luonnon­ketusta tehtyyn karva­lakkiini. Päähineen ja hännän lisäksi siinä oli käpälät. Ne kiedottiin kaulalle, ja juuri ne kiehtoivat. Olin kettu­tyttö.Suhtautuminen turkiksiin on muuttunut 1970–80-lukujen tarhavuosieni jälkeen. Myöhemmin eläinten kohtelu nousi keskusteluun Suomessakin. Myös sana kettutyttö sai 1990-luvulla toisenlaisen merkityksen, kun eläinsuojeluaktivistit iskivät turkistarhoihin.Kuka enää käyttää hattua, jossa rinnalla roikkuvat tapetun eläimen käpälät?kettukarvalakkia käydessäni syyslomalla Lontoon Victoria & Albert -museon Fashioned from Nature -näyttelyssä. Se käsittelee muodin ja luonnon suhdetta 1600-luvulta nykyaikaan.Luonto inspiroi, ja esillä on upeita luomuksia makakiapinakuvioisista herrainliiveistä kukallisiin iltapukuihin.Mutta luontoa on myös pitkään ­käytetty muodin nimissä raa’asti hyväksi. Euroopanmajavista tuli jo 1600-luvulla pulaa puuhkien ja hattujen valmistuksen takia. Näyttely ei silti syyllistä kuluttajia.Fashioned from Nature kertoo myös tavoista, joilla ihmiset ovat reagoineet luonnon ja luontokappaleiden hyväksikäyttöön. Toivoakin on ilmassa.fakta, että muotiteollisuus kuormittaa ympäristöä valtavasti. Vaatteen kierto on kulutuskeskeisellä 2010-luvulla ennätyksellisen nopeaa.Kaatopaikoille tai poltettavaksi päätyy joka sekunti jätekuormallinen tekstiilejä, ja meriin vaatteet päästävät vuosittain yli 50 miljardin muovipullon edestä mikrokuituja, brittiläinen Ellen MacArthur -säätiö laski viime vuonna. Tekstiilituotanto aiheuttaa enemmän kasvihuonepäästöjä kuin lento- ja laivaliikenne yhteensä.Näyttely esitteleekin innovaatioita. Sienirihmastosta kehitetty nahka on vaihtoehto eläinnahalle, H&M:n mekon materiaali taas on kerätty merien ja vesireittien muovijätteestä. Suomalaisia puukuituluomuksia ei näy, ruotsalainen kyllä. Ohut paperimainen t-paita on elinkaareltaan tarkoituksellisen lyhyt.Ehkä kestävämmässä tulevaisuudessa brändit korjaavat tuotteensa osana 25-vuotista takuuta, yksi skenaario visioi.herättää miettimään menneitä ja tulevia vaatevalintoja. Sitä se ei kerro, miten kertakäyttömuodista päästäisiin eroon. Sillä tarvitaan myös asennemuutosta: miten vaate tyydyttäisi muotitietoisen tarpeet vielä 25 vuodenkin päästä?