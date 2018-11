Mielipide

Työmarkkinapolitiikan on uudistuttava – työlainsäädäntö ei enää vastaa muuttuvaa työelämää

Viime

Asiakaslähtöisyys

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Työn

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ammattiliittojen

aikojen työmarkkina­selkkaukset eivät ole aiheutuneet ­perimmältään Juha Sipilän (kesk) hallituksen toimista, vaan talous- ja työelämän syvällisistä muutoksista. Yritystoiminnan muutokset ovat johtaneet korostuneeseen vaatimukseen joustaa miltei kaikessa.edellyttää yritykseltä joustoa. Yritysten toiminta maailman mitta­kaavassa ja teknologinen vallankumous vaikuttavat myös työmarkkinapolitiikan kenttään. Työmarkkinajärjestelmän tulee mukautua talouselämän muutoksiin. Paluuta vanhaan ei enää ole.Työsuhteita raamittava työlainsäädäntö on rakentunut väistyvän teollisuusyhteis­kunnan tarpeisiin, eikä se enää vastaa muuttuvaa työelämää. Työsopimuslain pykälän viilaus on pienimpiä muutostarpeita.Prosessissa työmarkkina­poliittinen tapa toimia törmää parlamentaarisen demokratian menetelmiin. Politiikassa ja työmarkkinapolitiikassa esimerkiksi sopimuksen käsite on erilainen. Poliittinen sopimus on ­pikemmin aiesopimuksen luontoinen. Työmarkkinaosapuolten neuvottelutulos siirrettiin usein pilkkuakaan muuttamatta eduskunnan säätämään lakiin.Menetelmä sopi huonosti parlamentaariseen demokra­tiaan. Se on myös liian kankea tuottamaan ajan vaatimia uudistuksia, vaikka siitä varsinkin eläkelainsäädännön uudistamisessa on esittää hyviäkin esimerkkejä.ja sosiaaliturvan uudenlainen yhteensovittaminen vaatii poliittisia ratkaisuja. Turvajärjestelmän perusteellinen muutos on kypsymässä kehittyneissä maissa. Suomen vaatimaton perustulokokeilukin herätti kansainvälistä huomiota.Työmarkkinaosapuolet joutuvat sopeutumaan lainvalmistelussa kuultavien etu- ja asiantuntijatahojen rooliin. Niiden painoarvo työ- ja sosiaalilainsäädännön valmistelussa on suuri. Hallitus joutuu ottamaan huomioon varsinkin ammattiyhdistysliikkeen joukkovoiman ja sen jäsenjoukkojen äänipotentiaalin eduskuntavaaleissa.Työmarkkinakeskusjärjestöjen rooli lobbareina korostuu. Elinkeinoelämän keskusliiton irrottauduttua tulosopimusneuvottelijan roolista perinteinen tulopolitiikka laajoine tupoineen jää historiaan. Tuloneuvottelujen koordinointi molemmin puolin tietysti jatkuu ja korostuukin. Palkkaneuvottelujen koordinoinnin kehitys haasteellisemmallekin tasolle on mahdollinen, jos osapuolilla on hyvät ja luottamukselliset suhteet.tehtävänä on muokata työehtosopimuksensa vastaamaan alan todellisuutta. Siinä on haastetta varsinkin niille liitoille, jotka joutuvat myymään vanhaa säännöstöä purkavat ratkaisut jäsenjoukoilleen.Työsuhteen osapuolten käsien yksityiskohtainen sitominen ei ole tätä päivää. Edistyneimmillä aloilla on tilaisuutensa kehittää työehtosopimuksen arvokkaasta instrumentista aikaa vastaava työsuhteiden sääntelyn väline. Myönteistä kehitystä on eri sopimusaloilla jo tapahtunutkin.