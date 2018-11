Mielipide

Miksi eläkeläisalennuksessa on rajoitus?

Tutustuin HSL:n lippu-uudistukseen ja ilokseni huomasin, että 70 vuotta täyttäneiden lipun hinta on 1,40 euroa. Kiitos siitä!



Sitten huomasin rajoituksen: kello 9–14. Miksi? Säästetäänkö jotakin vai mikä voisi olla syy? En usko, että kukaan eläkeläinen lähtee työmatkaliikenteen sekaan ilman pakottavaa tarvetta. Se tarve on yleensä terveydenhoitoon perustuva. Esimerkiksi laboratoriokokeisiin joutuu yleensä menemään syömättä ja juomatta. Laboratoriot aukeavat aamulla kello 7, joten vaihtoehtoja ei ole. Omalla kohdallani joudun maksamaan kahden minuutin metromatkasta 2,80 euroa. Jos on enemmän tutkimuksia ja niihin kuluu aikaa yli tunti, maksan kaksinverroin.



Entä iltaliikenne? Joskus olisi kiva käydä iltaisin esimerkiksi konsertissa tai teatterissa. Onko HSL:n tarkoitus pitää vanhukset kotona? Miten tämä hinnoittelu tukee vanhusten hyvinvointia ja auttaa heitä asumaan pidempään omissa kodeissaan? Olisi jo syytä poistaa tämä tsaarinaikainen byrokratia, luopua turhista sääntelyistä ja luottaa 70 vuotta täyttäneiden omaan harkintakykyyn.



Anna-Maija Hankonen



Helsinki