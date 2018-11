Mielipide

Nato-harjoituksessa Suomi ja Ruotsi saavat ainakin huomiota

ei tiedä varmuudella, saisivatko Suomi ja Ruotsi nyky­järjestelyillä tiukan paikan tullen tarvitsemaansa sotilaallista apua kumppanimailtaan, mutta huomiota ne ainakin saavat jo nyt.Läheiset kumppanimme, etuoikeutetut kumppanimme, erittäin tärkeät kumppanimme, arvostetuimmat kumppanimme.Adjektiivit alkoivat loppua kesken, kun Norjassa yhä jatkuvassa Trident Juncture -sota­harjoituksessa mainittiin puheissa ja tiedotteissa aina vain uudelleen, että mukana olivat Naton 29 jäsenmaan lisäksi Ruotsi ja Suomi.joissakin puheenvuoroissa vedettiin mutkat suoriksi ja kuvattiin harjoitusta osoitukseksi 31 maan sotilaallisesta yhteistoimintakyvystä.Siitä olikin kysymys, mutta Ruotsin ja Suomen erottaminen puheissa muista on ollut tärkeää sekä osalle turvatakuitaan korostavista Naton jäsenmaista että virallisen sotilaallisen liittoutumattomuuden linjan painottajille Suomessa ja ajoittain vielä enemmän Ruotsissa.Joka tapauksessa Ruotsi ja Suomi saivat osakseen paljon enemmän huomiota kuin useimmat Naton jäsenmaat. Esimerkiksi Kroatiaa tai vaikkapa Belgiaa ei kuullut mainittavan nimeltä kovin usein.Yksinkertainen selitys on se, ettei kaikkia 29 jäsenmaata voinut ryhtyä luettelemaan joka kerta. Lähes aina piti kuitenkin mainita erikseen, että Ruotsi ja Suomi olivat mukana.Voi ajatella, ettei tällaisella profiilin nostolla ole todellista merkitystä, mutta taustalla on myös hyvin konkreettisia syitä ja seurauksia.Ruotsin ja Suomen puolustuspoliittisista ratkaisuista muuten mitä mieltä tahansa, siitä ei pääse mihinkään, että ne ovat ainutlaatuisia.Maailmassa ei ole toista Naton kaltaista puolustusliittoa, eikä millään muilla Natoon kuulumattomilla mailla ole samanlaista tiivistä Nato-suhdetta kuin tällä pohjoisella kaksikolla. Jotkut maat, kuten Irlanti tai Itävalta, eivät halua vastaavaa suhdetta, ja toiset, kuten ­Ukraina ja Georgia, eivät sitä saa.Yksi osoitus erityissuhteen merkityksestä on, että Venäjä reagoi suhteeseen yhä kielteisemmin. Kyseessä on eräänlainen rystypuolen kunnianosoitus.Keskinäiseen yhteistyöhön, yhteistyösopimusten verkostoon ja saumattomaan yhteistoimintakykyyn perustuvan puolustuksen kestävyyttä ja toimivuutta on vaikea arvioida, koska sellaista ei ole ennen ollut. Sille ei ole edes kunnon nimeä, ellei sitä kutsu liittoutumiseksi.