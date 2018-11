Mielipide

suunniteltiin samaan aikaan kuin Vuosaaren satamaa. Alueesta piti tulla lähes autoton, puistovaltainen ja ihmisläheinen asuma-alue. Rahtiliikenne piti siirtää Vuosaaren uuteen uljaaseen satamaan. Matkustajalaivoihin piti jäädä vain pientä rekkaliikennettä.Mechelininkatua pitkin laivoihin kulkevasta rekkaliikenteestä esitettiin huolestuneita mielipiteitä ja laskelmia, mutta niitä satamahuumassa olleet poliitikot eivät kuunnelleet. Olisi kannattanut. Nyt Jätkäsaareen on rakennettu entisten terminaalien lisäksi komea ja arvatenkin kallis terminaali 2 ja sen yhteyteen kaksikerroksiset rampit, joita pitkin rekkoja lastataan entisestään kasvaviin laivoihin.Uudessa Megastarissa kuljetetaan pääasiassa kansimatkustajia. Hyttejä laivassa on vain nimeksi, mutta autoille on tilaa. Samanlaisia laivoja lienee tulossa lisää – ja niiden mukana enemmän rekkaliikennettä.Jokainen Länsiterminaalissa käynyt on päivitellyt yhä pahenevia liikenneongelmia. Jätkäsaari on varsinainen liikennesuunnittelun kukkanen, jonka kitkemiseen ei ole halpoja ratkaisuja, jos lie kalliitakaan.Vuosaareen tehtiin kallis satama, jossa liikenne on aika vähäistä – kasvunvaraa olisi kuin entisen pojan rippipuvussa.Satamaan tiedettiin ja suunniteltiin tulevan myös matkustajaliikennettä. Matkustajien pääsy laivoihin tehtiin kuitenkin hankalaksi, ja mahdollisuus jatkaa metrolinjaa Vuossaaren asemalta satamaan unohdettiin tai se torjuttiin tarpeettomana.Helsingin kaupungin johdossa ei ole aikoihin ollut teknisen koulutuksen saaneita henkilöitä, vaan poliittisesti valittuja luottomiehiä ja -naisia, jotka ovat saaneet virkansa pääasiassa puolueansioilla. Tämä heijastuu suunnitteluun ja päätöksentekoon. Jätkäsaari, länsimetro ja metron automatisointi eivät anna kovin mairittelevaa kuvaa Helsingin johtamisesta.