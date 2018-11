Mielipide

Lapsiperhe ajautui kestävyysvajeeseen

Perheen

Rahoitus

Huonekuntien

hallituksen kärkihanke otti takapakkia tällä viikolla. Sote- ja valinnan­vapaus­uudistuksen huonekuntamallikokeilu päättyi katastrofiin, kun palvelut ajautuivat rempalleen ja kustannukset karkasivat käsistä.Kokeilussa nuorille huonekunnille annettiin vapaus järjestää palvelunsa itsenäisesti. Kokeilu otettiin hyvin vastaan, mutta pian esimerkiksi jätehuolto sakkasi ja siivoustoimi passivoitui. Tämä johti aluehallintoviraston huutamiseen pää punaisena, mikä kiristi ikävästi ilmapiiriä.Myös valinnanvapaus tuotti epätoivottuja tuloksia. Harrastekuljetuksissa huonekunnat pyrkivät aina valitsemaan ensisijaisesti yksityisen kuljetuksen julkisen sijaan. Hallituksen näkökulmasta jatkuva kuskaaminen on logistisesti ja kustannusten kannalta kestämätön vaihtoehto. Huonekuntien aloite autokaluston lisäämisestä sai osakseen räkäisen naurun.on uudistuksen kipukohta. Hallitus kaavailee siirtymistä vastikkeettomasta perustulosta vastikkeelliseen, mikä herättää huonekunnissa vastustusta.Osapuolten määritelmät riittävästä toimeentulosta ovat myös eri hehtaarilla. Huonekunnat vetoavat yhteisessä lausunnossaan itse tekemäänsä vertailuun, jonka mukaan naapurin Nealla ja Aleksilla on sadan euron kuukausirahan lisäksi hevonen ja mopoauto.Hallitus ei ole vetoomuksille lämmennyt vaan perustelee tiukkaa linjaansa perheen kestävyysvajeen umpeen kuromisella. Perheen ikäpyramidi kehittyy huolestuttavaa vauhtia yhä kustannusherkempään suuntaan.kritiikin kohteina kokeilussa olivat ruoan palveluntuotannon laatutaso, valinnanvapauden näennäisyys, ulkonaliikkumiskiellon aikarajat ja e-urheilun vähäinen arvostus.Hallitukselle aiheuttaa päänvaivaa myös kolmannen sektorin Eläkeläislaitoksen rooli. Isovanhemmista muodostuva elin tarjoaa huonekunnille omilla kriteereillään muun muassa kuljetuspalveluita ja maksuseteleitä. Lisäksi laitos antaa hallitukselle asiantuntijalausuntoja sekä pyynnöstä että pyytämättä. Näissä palvelu ja tarve eivät aina kohtaa.Seuraavaksi kärkihanke etenee junttaus- ja viivyttelyvaiheeseen. Siihen on varaa, sillä huonekuntien vastarinta todennäköisesti ehtii hiipua ennen hallituksen virkakauden päättymistä.