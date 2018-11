Mielipide

Lasta ei saa jättää yksin sukupuoleen liittyvien mullistavien kysymysten äärelle

Kun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

perheeseen odotetaan lasta, on täysin luonnollista pohtia, kumpi mahtaa olla tulossa – tyttö vai poika. Ostetaan valmiiksi vaaleanpunaiset verhot ja pari prinsessanukkea. Pitäisikö roosanvärisen pinnasängyn olla neutraalin harmaa?Kun keskustellaan sukupuolineutraalista kasvatuksesta, pinnalle nousevat usein stereotypiat.Poikien leikit ovat rajumpia kuin tyttöjen. Mutta saako tyttölapsi tarttua puumiekkaan ja hypätä mukaan näihin vaarallisiin poikien leikkeihin? Saa. Saako poikalapsi pukea päälleen vaaleanpunaiset vaatteet ja Hello Kitty -pyöräilykypärän lähtiessään aamulla kouluun? Saa.Lapsella tulisi olla vapaus tehdä asioita sukupuolen sisällä – oli lapsi sitten tyttö, poika tai jokin muu – ilman kiusatuksi tulemisen pelkoa. Tämä olisi tietenkin helpompaa sukupuolineutraalin kasvatuksen avulla, mutta usein tällainen kasvatus sotketaan sukupuolettomuuteen, joka ei ole eduksi lapsen kehitykselle.Vanhemmat toivovat lapsensa olevan aikuisena empaattinen, rohkea ja itsevarma. Miksi tähän tarvitaan sukupuolettomuutta? Tämä villitys ei ole lähtenyt liikkeelle näistä lapsista, jotka yrittävät rakentaa omakuvaansa ja oppia tuntemaan itseänsä. Koittaa aika, jolloin lapsi tiedostaa sukupuolen olemassaolon, vaikka se olisi kotona salattu häneltä kokonaan. Viimeistään koulussa lapsen täytyy määrittää, mihin ryhmään hän kuuluu. Jääkö pieni lapsi silloin yksin suurten ja mullistavien kysymysten keskelle? Hämmennys ja kriisit ovat osa jokaisen ihmisen elämää. Niiden kanssa ei kuitenkaan tarvitse kamppailla yksin.Sukupuoli on tärkeä osa identiteettiä. Jos tämä riistetään, samalla viedään myös osa persoonallisuutta. Toki on hyvä, että lapselle jää vapaus muokata sukupuoli-identiteettiään, mutta tytöt ja pojat ovat synnynnäisesti erilaisia. Kasvatuksessa täytyy siis ottaa huomioon lapsen sukupuolen mukaiset tarpeet.Vuonna 2016 laaditussa varhaiskasvatussuunnitelmassa ilmaistaan henkilöstön rohkaisevan lapsia tekemään valintoja ilman sukupuoleen liittyviä ennakko-odotuksia. Tämähän kuulostaa hyvältä ja varmasti vähentäisi erityisesti tyttöihin kohdistuvia odotuksia koulumaailmassa, ja pojat saisivat yhtäläiset mahdollisuudet menestyä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sukupuolen täydellistä salaamista pieneltä uteliaalta lapselta.Tytöt ovat vuosikausia käyneet penkomassa äitiensä vaatekaappeja, sujauttaneet korkokengät jalkaan ja tunteneet olevansa kauniita ja naisellisia, niin kuin äiti. Sukupuolta ei tule unohtaa ja se täytyy ottaa huomioon tavalla, joka ei ole rajoittava.