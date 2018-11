Mielipide

Mielenterveys on ihmisen ainutkertainen voimavara ja se pitää huomioida myös työelämässä

Kun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Onneksi

Työnantajien

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Meillä

vihreiden puheenjohtaja Touko Aalto ilmoitti jättävänsä tehtävänsä puheenjohtajana masennuksen takia, uutista ei juurikaan ihmetelty. Myös moni muu julkisuuden henkilö on viime vuosina kertonut mielenterveysongelmistaan ja antanut kasvot tälle vakavalle asialle.Mielenterveytensä kanssa sinnitteleviä, välillä väsyneitä ja uupuneita tai elämäntilanteensa takia lujilla olevia työntekijöitä on kaikilla työpaikoilla ja kaikissa ammattiryhmissä. Kuka tahansa voi sairastua, jos liian kovat paineet jatkuvat liian pitkään tai mieli on muuten kuormittunut.Mielenterveyden häiriöt koskettavat jossain vaiheessa elämää joka toista suomalaista, ja jokaisella on elämässä ajanjaksoja, jolloin psyykkistä jaksamista koetellaan. Eriasteisteisten mielenterveysdiagnoosien määrä sairauspoissaoloissa on kasvanut viime vuosina, joten kyseessä on paitsi inhimillistä kärsimystä aiheuttava ilmiö myös merkittävä kansantaloudellinen kustannus.Mielenterveyssyistä eläköityy Suomessa vuosittain noin 7 000 ihmistä, mikä vastaa noin 35 prosentin osuutta koko työkyvyttömyyseläköitymisestä. Alle 40-vuotiaiden joukossa mielenterveyden häiriöiden osuus on kasvanut tasaisesti koko 2000-luvun. Erityisen huolestuttavaa on, että heistä työelämään palaa vain viidennes. Olisiko jotain voitu tehdä jo aiemmin?mielenterveyden ongelmiin liittyvä stigma on vähentynyt ja avun hakeminen on lisääntynyt. Toipuminen on mielenterveyden ongelmissakin sitä helpompaa, mitä aikaisemmin avun piiriin hakeudutaan ja saadaan vaikuttavaa hoitoa.Ihmisen mieli on haavoittuva, mutta onneksi varsin sinnikäs ja joustava. Resilienssiä eli psyykkistä joustamis- ja palautumiskykyä voi vahvistaa. Se vahvistuu, kun saa kokemuksia siitä, että selviää elämän vastoinkäymisistä ja hankalien paikkojen ylityksiin saa tarvittaessa tukea. Stigmaa vähentää sekin, että tiedämme, että mielenterveyshäiriöitä voidaan hoitaa tehokkaasti, aivan kuten muitakin sairauksia.on tärkeää ymmärtää mieltä tukevia ja kuormittavia tekijöitä työssä ja kehittää aktiivisesti keinoja, jotka tukevat mielen hyvinvointia työnteossa. Lisäksi tarvitaan malleja siihen, miten työpaikalla toimitaan, kun työntekijän mieli on koetuksella.Erityisen tärkeää on mahdollistaa avun piiriin pääsy mahdollisimman matalalla kynnyksellä ja varhaisessa vaiheessa. Ammattimainen työn mukauttaminen sekä työhön paluun tuki myös mielenterveyden ongelmien yhteydessä ovat työnantajien työkykyjohtamisen perusasioita.Mielen hyvinvoinnin kysymyksiin panostamalla työnantaja rakentaa modernia työnantajamielikuvaa, joka tukee ihmisen ainutkertaista voimavaraa – omaa mieltä. Johdon myönteinen asenne mielen asioita kohtaan on avainasia niille työntekijöille, jotka haluavat vaalia omaa mielenterveyttään.Pitämällä huolta omasta henkilöstöstään vastuullinen yritys vahvistaa myös tulevan työvoiman hyvinvointia. Tiedetään, että vanhempien mielenterveyshäiriöt ovat yhteydessä lasten ja nuorten masennus- ja ahdistuneisuushäiriöihin sekä pahimmillaan niistä myöhemmin johtuvaan työkyvyttömyyteen.on valtavasti tutkimustietoa, taitoa sekä vaikuttavia keinoja käytössämme. Nyt tarvitaan eri toimijoiden, kuten työnantajien, työterveyden, julkisen terveydenhuollon, tutkijoiden sekä työeläkelaitosten välistä yhteistyötä, jotta pystymme vastaamaan kasvavaan haasteeseen mielen hyvinvoinnin varmistamiseksi ja työkyvyttömyyden ehkäisemiseksi Suomessa.Henkilökohtaisella tasolla meillä kaikilla tulisi olla kykyä ja erityisesti rohkeutta kohdata myös järkyttynyt, uupunut tai masentunut kanssaihminen. Hän voi olla ihan kuka tahansa meistä.