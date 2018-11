Mielipide

asettaa yhä enemmän haasteita vanhemmuudelle. Stressi ja uupumus näkyvät juuri lapsiperheiden arjessa. Kuormitusta koetaan työn ja perheen yhteensovittamisessa – myös parisuhdeongelmat kulminoituvat kiireisessä arjessa.Perhe on paras kasvuympäristö lapselle ja nuorelle. Perheiden ei kuitenkaan tarvitse jäädä yksin silloin, kun omat voimat eivät riitä. Suotavaa olisi, että uskallettaisiin heittäytyä vaikka somettomaan arkeen, jossa syödään yhdessä kotiruokaa, luetaan yhdessä ja ääneen kirjoja, liikutaan lähiluonnossa – ollaan läsnä.arki syntyy yksinkertaisista asioista: ajan antamisesta lapselle, mukavien hetkien viettämisestä yhdessä ja läsnäolosta. Jokainen vuosi lapsen elämässä on hänen kehittymisensä ja tulevaisuutensa kannalta merkitsevä.Arjen tärkeimpiä asioita on kuulluksi tuleminen ja tulevaisuususkon vahvistaminen. Parisuhteen ylläpitämiseen pitää perheessä panostaa. Vanhempien onnellisuus heijastuu lapsiinkin ja auttaa heitä kehittymään tasapainoisiksi nuoriksi.nuorten ja lasten mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet. Ihmiset ovat entistä masentuneempia ja uupuneempia. Lastensuojeluilmoitukset ja niitä seuraavat tukipalvelujen tarpeet ja toimenpiteet ovat myös lisääntyneet. Myös huostaanottojen määrä on kasvanut viime vuosina.Perheelle suunnatuissa tukipalveluissa perhe kohdataan kokonaisuutena. Lapsi tai nuori on aina osa perhettä, siksi myös varhaiskasvatuksessa ja kouluissa tarvitaan entistä enemmän keskustelua perheen kokonaistilanteesta yhdessä perheen kanssa. Viranomaisten työ voi edistää lasten ja nuorten hyvinvointia vain, jos työtä tehdään yhdessä kotien ja perheiden kanssa. Resurssien lisääminen ei auta lasta, jos perhe ei ole lapsen tukenaLasten ja nuorten hyvinvointia seurataan päivittäin. Erityisesti varhaiskasvatuksessa yhteistyö vanhempien kanssa on säännöllistä ja joustavaa. Muutokset lapsen tilanteessa havaitaan varhain ja niistä pyritään puhumaan vanhempien kanssa avoimesti.Koulun opiskeluhuolto tukee ja edistää yhdenvertaisuutta ja tasoittaa perhetaustasta juontuvia hyvinvointieroja. Lapsella ja nuorella on aina oikeus tähän tukeen, vaikka huoltajat eivät sen tarvetta tunnistaisikaan.Perheneuvola ja nuorisoasema antavat tukea perheille matalan kynnyksen palveluna. Samoin lapsiperheiden kotipalveluun voi olla suoraan yhteydessä. Sosiaalipalvelujen tavoitteena on aina perheen tukeminen niin, että jokaisella lapsella on mahdollisuus hyvään ja turvalliseen arkeen omassa kodissaan.ja kaupungin perustehtävä on lisätä perheiden hyvinvointia. Monet arkiset asiat kuvastavat perheen hyvinvoinnin tilaa: Laitetaanko perheessä lämmin ruoka päivittäin? Ollaanko somessa vai läsnä lapsen kanssa? Tuleeko lapsi kuulluksi asioineen?Toiveemme on, että tuen tarve tunnistetaan varhain ja apua haetaan ajoissa.