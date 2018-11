Mielipide

Lasten haku päiväkodista on päivän parhaita hetkiä

Lasten

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

haku päiväkodista on päivän parhaita hetkiä. Usein kuulen oman lapseni iloisen naurun jo kadulle. Pihalla on usein käynnissä leikki tai hassuttelu toisten lasten tai päiväkodin henkilökuntaan kuuluvan kanssa. Se on hyvän hoivan ja välittämisen ääntä.En ole varma, osaammeko arvostaa riittävästi sitä työtä, jota varhaiskasvatuksen ammattilaiset tekevät lastemme kanssa joka päivä. Ilman heidän työtään suuri osa Suomea pysähtyisi saman tien. Lapset jäisivät paljosta paitsi.Toimin itse toimitusjohtajana pienessä mutta kasvavassa yrityksessä. Olemme kyenneet palkkaamaan useita uusia työntekijöitä ja laajentamaan toimintaamme. Tämä on mahdollista muun muassa siksi, että minulla on mahdollisuus jättää lapseni hyvin ja luottavaisin mielin päiväksi hoivaan ja keskittyä työhöni. Mikäli joutuisin stressaamaan hoitojärjestelyistä tai hoidon laadusta, se näkyisi heti työn jäljessä.Myös tällaisella aivan tavallisella alueella ja tavallisessa päiväkodissa päiväkotien viikko-ohjelmaan kuuluu tutustumista luontoon, teknologiaan ja klassiseen musiikkiin. Tällaisesta ei ollut puhettakaan silloin, kun itse olin päiväkoti-iässä 1980-luvun alkupuolella. Koska kodit antavat usein hyvin erilaiset eväät elämään, tällä on suuri merkitys tasa-arvon kannalta.Olen erittäin kiitollinen siitä työstä, jota Helsingin varhaiskasvattajat tekevät. Tätä työtä tehdään ainakin meidän alueellamme sydämellä ja ammattitaidolla.Toivon, että tämä työ myös palkitaan arvonannolla ja asianmukaisella palkalla. Jos siihen vaaditaan kunnallisveron korotusta, olen valmis maksamaan. Kyseessä on paitsi oikeudenmukaisuuskysymys myös erinomaisen tuottava investointi.