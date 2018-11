Mielipide

Avioerot ovat kansallinen huoli – äitiyspakkauksen sijaan perheille voisi harkita siivousseteliä

suurin osa avioliitoista on päättynyt avioeroon. Lähes jokaisessa erossa mukana on ollut pieniä lapsia. Avioero on kriisi perheille ja läheisille, mutta eroilla on suuri vaikutus myös yhteiskuntaan.Vuonna 2016 kaikkiaan 13 541 avioliittoa päättyi avioeroon, suurin osa niistä Etelä-Suomessa. Yksi merkittävimmistä syistä eroon on ajan puute itselle ja parisuhteelle. Tähän yhteiskunnan olisi helppo antaa tukea ja pelastaa muutama parisuhde.Avun saaminen ero-ongelmiin voi olla haastavaa, ja usein vain akuuteimmat tapaukset pääsevät tuen piiriin. Kuten monissa asioissa, tässäkin tapauksessa ennaltaehkäisy olisi tehokkain ja halvin tapa puuttua ongelmiin.Harva kuitenkaan tarvitsee psykologia tai sosionomia istumaan sohvansa nurkkaan, vaan avuksi voisi riittää normaali koti- ja lastenhoitoapu, jolloin voisi viettää aikaa itsekseen tai kumppanin kanssa. Tämä olisi hyvä varsinkin Etelä-Suomessa, jossa kaikilla perheillä ei ole isovanhempia lähellä auttamassa arjen pyörittämistä.Tarvitsemme julkisen sektorin palvelun, joka järjestää kotipalvelua alle kolmevuotiaiden lasten perheille. Myös esimerkiksi tuhannen euron siivoussetelin antamista äitiyspakkauksen sijaan tai sen lisäksi olisi syytä harkita.Jokainen ennalta ehkäisty avioero vähentää kuormitusta neuvoloissa, julkisissa mielenterveyspalveluissa sekä asuntomarkkinoilla. Ennen kaikkea se auttaisi lapsia siinä, että he saisivat nauttia molempien vanhempien seurasta saman katon alla.