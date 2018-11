Mielipide

Tylsää Merkeliä tulee vielä ikävä

olisi uskonut, että poliitikkoakin voi tulla ikävä. Mutta kun katsoin viime maanantaina Saksan liittokanslerin Angela Merkelin tiedotustilaisuutta, tunsin haikeutta ja samanlaista luopumisen tuskaa kuin silloin, kun joku pitkäaikainen työtoveri on lähdössä eläkkeelle.Merkel ilmoitti, että hän ei enää asetu ehdolle puolueensa CDU:n puheenjohtajaksi eikä pyri vuoden 2021 vaaleissa liittokansleriksi. Jos Merkel todella saa jatkaa kanslerina siihen asti, hän on ollut tehtävässä yhtäjaksoisesti 16 vuotta.Ajatelkaa: Suomessa se tarkoittaisi, että vuonna 2003 pääministerinä aloittanut Matti Vanhanen (kesk) olisi johtanut hallitusta kaikki nämä vuodet ja jatkaisi vielä ensi kesään. Vanhanenhan luovutti jo kahdeksan vuotta sitten kesken toisen hallituskautensa, ja keskustakin joutui välillä oppositioon.totutella ajatukseen merkelittömästä maailmasta noin 2,5 vuotta, mutta ehtiikö joku eurooppalainen poliitikko siinä ajassa ottaa hänen paikkansa?Kenellä toisella on pokkaa olla mielistelemättä Donald Trumpia ja sanoa ääneen, että Euroopan on pärjättävä vastedes omillaan? Kenen ääni ei nouse eikä pinna kiristy, vaikka hankalista EU-asioista olisi väännetty läpi yön?On paljon ihmisiä, jotka eivät jää ikävöimään Merkelin politiikkaa. Tulevissa historiankirjoissa mainittaneen, että hän piti kreikkalaisia kovassa talouskurissa, päätti ajaa Saksan ydinvoimalat alas tullen lisänneeksi saastuttavan ruskohiilen käyttöä, ja kaatui siihen, että antoi pakolaisten tulla Euroopan läpi Saksaan.on moitittu virkamiesmäiseksi teknokraatiksi ja tylsäksi varmistelijaksi. Nykypoliitikkojen joukosta hän erottuu kuitenkin edukseen ehkä juuri siksi: hän ei kouhota eikä yritä vedota tunteisiin ja identiteettipolitiikkaan tai kiihottaa kansanjoukkoja.Hän erottuu äijärivistöstä ihan vain siksi, että hän on yleensä ainoa nainen. Presidentti Tarja Halonen on huomauttanut, että Merkelin nostivat valtaan miehet. Feministit ovat arvostelleet Merkeliä siitä, että hän ei aja naisten asiaa.Mutta hän on edistänyt sitä silti. Ennen Merkeliä saksan kielessä ei ollut koskaan tarvittu naispuolista liittokansleria tarkoittavaa sanaa Bundeskanzlerin.Vuoden 2005 jälkeen Saksassa ja Euroopassa on kasvanut sukupolvi, jolle on arkea, että vaikutusvaltaisin poliitikko on nainen. Nainen, joka pistää kampoihin trumpeille ja berlusconeille ihan vain olemalla oma tylsä ja tiukka itsensä.