Tekoäly on yhtä hyvä tai paha kuin käyttäjänsä

teko­älyn mukanaan tuomista muutoksista on hyvä pitää mielessä eri aiheiden aika­jänteet. Ihmisen älykkyyteen ­yltävä yleinen tekoäly on vielä ­kaukana. Emme edes ymmärrä ihmisen älykkyyttä riittävän ­hyvin voidaksemme olla varmoja, että tällaiseen kehitykseen on mahdollista päästä – ainakaan nykyisellä teknologialla.verrataan biologisen älykkyyden kehitystä neljän miljardin vuoden aikana ja teko­älyn kehitystä 40 vuoden aikana, on toki selvää, että seuraavina vuosikymmeninä voi tapahtua paljon. Keskustelu aiheesta on tärkeää, sillä tällaisen älyn synnyttyä se pohtii, mitä se tekisi meillä.On kuitenkin mielestäni epätodennäköistä, että syntyisi ­ihmisestä erillinen tekoäly. Sen sijaan me vähitellen virittelemme ja muuntelemme oma hiilipohjaista biologista älyämme. Me myös lisäämme siihen ja ­tuemme sitä yhä enemmän piipohjaisilla ja muilla teknologisilla osilla ja kyvyillä. Me kenties yhdistämme itsemme suurempiin älyllisiin kokonaisuuksiin. Jonain päivänä sitten viimeinen alkuperäisen biologisen älyn osa jää pois käytöstä, eikä kukaan – tai mikään – huomaa mitään erityistä.nyt meidän pitäisi kes­kittyä algoritmien ja robotisaa­tion työllisyysvaikutusten lisäksi kahteen algoritmien ja tekno­logian tuomaan, jo läsnä olevaan asiaan.Ensinnäkin algoritmien – koneiden tai ihmisten muodostamien laskukaavojen – käyttöönoton on oltava hallittua ja perustuttava niiden ymmärtämiseen. Vaarattomimmillaan algoritmi voi jättää hyvän työn­tekijän valitsematta tai saa ­aikaan asiakkaalle hermoja repiviä kohtaamisia chatbottien kanssa. Pahimmillaan se voi esimerkiksi terveydenhuollossa vaarantaa potilaan hengen.Näppärän koodarin rakentama, ihastusta herättävä algoritmi voi saada paljon pahaa aikaan, jos sitä ei ole tehty kyseessä olevan asian syvällistä ymmärrystä käyttäen ja sen vaikutukset perusteellisesti tutkien.Toinen asia on tekoälyn käyttö kontrollin lisäämiseen ja ihmisten valvontaan. Tätä tekevät niin yritykset kuin hallituksetkin. Valtioista Kiina ei ole ainoa, mutta se on ehkä pitkälle tähtäävin esimerkki. Tekoälyn avulla ihmisten tekemiset, liikkeet ja sanomiset voidaan analysoida yhä kattavammin. Näitä analyyseja käytetään sitten epämieluisien tosiasioiden tai mielipiteiden poistamiseen näkyviltä.Erilaiset hakukoneet puolestaan rakentavat meille kuplia, jotta näkisimme vain meitä miellyttäviä asioita. Näin teko­älyn avulla synnytetään ei lisättyä vaan vähennettyä todellisuutta.filosofinen keskustelu on välttämätöntä, mutta se ei saa viedä huomiota päivänpolttavilta asioilta.