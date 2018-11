Mielipide

Ruoholahden lapsille on taattava eheä koulupolku

Länsisataman

kaupunginosa Helsingissä saa syksyllä 2019 Jätkäsaaren peruskoulun yhteyteen yläkoulun. Vihdoinkin ja vuosien odotuksen jälkeen.Yläkoulu omassa kaupunginosassa lopettaa Ruoholahden ja Jätkäsaaren yläkoululaisten monien kilometrien mittaiset koulumatkat Taivallahteen, Lauttasaareen tai muualle Helsinkiin. Yläkoulu Jätkäsaaressa ­mahdollistaa myös ensimmäistä kertaa sen, että koululuokat ja ystäväpiirit eivät hajoa, vaan yläkouluun voidaan siirtyä ­tutussa ja turvallisessa ym­päristössä. Niin ainakin luulimme.Kasvatuksen ja koulutuksen suomenkieliseen lautakuntaan on tänään 6. marraskuuta menossa päätösesitys, jossa Ruoholahden koululaiset ohjataan yläkouluvaiheessa Jätkä­saaren lähikoulun sijaan Töölön Taivallahden kouluun.Päätösesitys on jyrkässä ristiriidassa asukas- ja lapsilähtöisen ajattelun kanssa. Se ohittaa Jätkäsaari-Ruoholahden alueen vahvan yhteisöllisen identiteetin: ajatuksen meidän alueestamme, kaupungistamme.Virkamiesvalmisteltu päätös­esitys näkee Jätkäsaaren Länsisatamasta eriytyneenä yksikkönä, historiattomana uutena kaupunginosana. Se ei näe ­aluetta kokonaisuutena, jolla on jo oma alueellinen yhteisönsä, identiteettinsä sekä palvelu-, harrastus- ja arkiympäristönsä.Tämä hallinnollinen harha on nyt viemässä Ruoholahden lapsilta mahdollisuuden turval­liseen ja eheään koulupolkuun toiminta- ja kasvuympäristössään.Juuri nämä samat mahdollisuudet turvataan Jätkäsaaren puolella asuville länsisatamalaisille. Aluettamme kehitetään kohti epätasa-arvoa.Alueellinen hyvinvointi syntyy osallisuudesta, yhteenkuuluvuuden kokemuksesta, välittämisestä sekä nähdyksi ja kuulluksi tulemisesta. Ruoholahden asukkaille päätösesitys ei mahdollista tätä kokemusta.Mutta tämä on meidän kaupunkimme, ei virkamiesten tai vanhentuneiden hallintokulttuurien kaupunki. Meidän kau­pungissamme yläkouluikäisten lasten hyvinvointi ja koulumotivaatio on taattava kotiosoitteesta riippumatta.Me haluamme kuulua kaupunkiimme, säilyttää identiteettimme ja Jätkäsaaren yläkoulumme. Meidän kaupunkimme ei ole sinun.