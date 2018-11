Mielipide

Unelma vallankumouksesta elää: Onko yritysten suurin ongelma niiden ylin johto?

Lontoossa

Istuin

Neuvostoliitossa

Mutta

British Museumin lukusalissa on pieni puupöytä, jonka ääressä Karl Marxin sanotaan kirjoittaneen Pääomaa. Pöytää katsellessa ei voi kuin ihmetellä, kuinka sen ääressä kynäilevä Marx mullisti kirjoituksillaan 1900-luvun maailmanhistorian. Kommunistiset vallankumoukset syöksivät tuhoon hallitsijoita, rakensivat mahtavia valtioita, sytyttivät sotia ja jakoivat maailman kahteen leiriin.Unelma vallankumouksesta on modernien yhteiskuntien vahvimpia poliittisia ideoita, jonka juuret ovat juutalais-kristillisessä uudelleensyntymisessä ja messiaanisen muutoksen odotuksessa. Idea otti poliittista tulta uskonpuhdistuksissa ja sittemmin se on vaellellut levottomasti saaden aikaan muun muassa Yhdysvaltain ja Ranskan, Venäjän ja Kiinan suuret vallankumoukset.1900-lukua hallinnut kommunismin vallankumous on kuollut ja kuopattu. Tänään enää vain pieni joukko Venäjän vanhoja die hard -kommunisteja valmistautuu huomenna keskiviikkona vietettävään lokakuun vallankumouksen vuosijuhlaan.Mutta vallankumous – se elää!jokin viikko sitten Nordic Business Forumissa tuhansien kuulijoiden joukossa kuunnellen Gary Hamelia, joka on maailman eturivin bisnesguru ja rakentanut brändinsä vallankumoukselle. Hamel julisti, että yritysten suurin ongelma on niiden ylin johto, joka katsoo taaksepäin suojatakseen asemansa. Siksi työntekijöillä tulisi olla oikeus osallistua yritysten suunnan määrittämiseen. Hamel lainaa kirjoissaan vapautuneesti vanhoja vallankumouksellisia kuten Martin Luther Kingiä ja Thomas Painea, joka julistautui kapinalliseksi, koska hän ”ei halunnut kärsiä helvetin tuskia siksi, että on tehnyt sielustaan huoran”.Tämä kaikki kuulostaa tietenkin erittäin hyvältä, jos sattuu kuulumaan ylimmän johdon piiskaamaan keskijohtoon, jonka vastuulla on saada homma oikeasti toimimaan. Jospa asiat muuttuisivatkin ylintä johtoa vaihtamalla.Viihdyin Messukeskuksessa loistavasti. Vallankumouksesta on aina mukava haaveilla – teoriassa. Käytäntö onkin sitten toinen juttu. Ratkaiseva hetki koittaa aina, kun kumoukselliset pääsevät valtaan: minne ja miten sitten jatketaan?Hamel ei tietenkään ole ainoa vallankumouksellinen. Kun vapaat markkinat, pääomat ja uudet teknologiat korvasivat valtion 1970-luvulta lähtien, yritykset astuivat vallankumouksen johtoon. Johtajista tuli muutosjohtajia ja vastaan hangoittelevista alaisista muutosvastarintaisia. Hierarkiat purettiin ja johtajat alkoivat vaellella lattiatasolla alaistensa keskellä. Steve Jobs pukeutui mustaan pooloon ja Mark Zuckerberg harmaaseen t-paitaan samaan tapaan kuin Lenin ja Mao lippalakkeihinsa.vallankumouksen jatkuvuus ratkaistiin keskusjohtoisella puoluekurilla. Juhlapäivät, paraatit, mitalit, kunniamerkit ja postikortit jatkoivat vallankumousta vielä pitkään sen jälkeen, kun se oli jo kuollut. Lokakuun vallankumouksen juhlapäivä lakkautettiin vasta vuonna 2005, jolloin sen korvasi kansallisen yhtenäisyyden juhlapäivä.Myös yritysten vallankumous tarvitsee omat paraatinsa. Bisnestapahtumien muoto periytyy amerikkalaisilta matkasaarnaajilta, jotka aikoinaan etsivät itselleen seurakuntia puhumalla. Nyt liike-elämän gurut ja konsultit agitoivat ihmisiä mukaan suuriin muutoksiin ja kertovat, mikä on seuraava askel. (Oikea vastaus tänä syksynä: lohkoketju.)uhkaako pysähdys myös yritysten vallankumousta, joka alkaa olla kypsässä keski-iässä? Onko vallankumouksesta tullut hokema, joka peittää alleen oman tuhonsa siemenet? Vallankumouksilla on usein myös pimeä puolensa, joka ajaa ne umpikujaan, jos ongelmia ei kyetä ratkaisemaan.Tällä kertaa etujoukot ovat paisuneet globaaleiksi yritysjäteiksi, jotka tahkoavat voittoja yhä pienemmille joukoille ja tunkeutuvat ihmisten yksityiseen elämään. Finanssikriisit, tuloerojen kasvu ja katoavat ammatit ovat sysänneet eliittejä vastustavat ja kansan nimeen vannovat uudet kumoukselliset liikkeelle. Yhdysvalloissa suosiota kerää peräti sosialismi – sana, jota ei itse neuvostoajan nähneenä välttämättä käyttäisi.Kymmenen vuoden päästä olemme ehkä viisaampia siitä, miten seuraava kumous tehdään: tuleeko se väkivaltaisesti?