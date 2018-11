Mielipide

lainmukaisiin tehtäviin kuuluu järjestää työttömille maksuton terveystarkastus. Oikeus tarkastukseen tunnetaan huonosti sekä kunnissa että työttömien parissa.Työttömien oikeudesta terveystarkastuksiin on säädetty vuonna 2011 voimaan tulleessa terveydenhuoltolaissa. Terveystarkastuksen tarkoituksena on edistää työttömän terveyttä ja ylläpitää työkykyä sekä ehkäistä terveysongelmien syntyä.Työttömät sairastavat enemmän ja voivat huonommin kuin työssä käyvät. Näin on todettu useissa kotimaisissa ja kansainvälisissä tutkimuksissa. Havaintomme Työttömien keskusjärjestön ja Ehyt ry:n yhteisessä Terveydeksi-hankkeessa ovat samansuuntaisia.Kaksi palveluohjaajaa on kiertänyt runsaan parin vuoden ajan muun muassa EU-ruokajakeluissa, Työttömien keskusjärjestön ja Ehyt ry:n toimipaikoissa sekä muissa niin kutsutuissa matalan kynnyksen kohtaamispaikoissa eri puolilla Suomea. He ovat kertoneet terveys­tarkastuksista ja antaneet palveluohjausta. Ohjaajat ovat tavanneet satoja työttömiä. Heidän huomioidensa mukaan oikeus terveys­tarkastukseen tunnetaan huonosti, eikä tarkastukseen osata hakeutua.kertovat myös, että terveystarkastusten järjestäminen ja niistä tiedottaminen vaihtelee paljon. Joissain kunnissa nimetyt terveydenhoitajat tekevät tarkastuksia ja tieto on helposti saatavilla esimerkiksi kunnan verkko­sivuilla. Joskus terveystarkastukseen vaaditaan te-toimiston lähete, mikä on osalle työttömistä liian suuri kynnys, ja vastaanottoaika jää varaamatta.Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeessa vuodelta 2013 todetaan, että te-toimiston tehtävänä on tunnistaa ne työttömät työnhakijat, joiden työkykyä on syytä arvioida. Onko te-toimiston virkailijoilla riittävää osaamista tunnistaa arvioinnin tarpeessa olevat asiakkaat? Työttömät kertovat, että te-toimistosta on vaikea saada kasvokkaista palvelua. Miten tunnistaminen ja ohjaus ar­viointiin tapah­tuvat?asiakkaista noin puolet on hakeutunut terveystarkastukseen palveluohjaajan tapaamisen jälkeen. Haastattelut osoittavat, että ennaltaehkäisyllä, varhaisella ongelmien tunnistamisella ja hoitamisella voidaan säästyä vakavimmilta seurauksilta. Varsinkin pitkäaikaistyöttömien terveysongelmat saattavat olla moninaisia, ja niiden hoitamiseksi on tärkeää saada moniammatillinen arvio ja ohjaus tarpeenmukaiseen jatko­hoitoon. Hoitamattomuuden takia pitkittyneet sairaudet tulevat kalliiksi sekä yhteiskunnalle että yksilölle.Terveystarkastuksessa selvitetään työttömän terveydentila, ja tarvit­taessa hänet ohjataan jatkotutkimukseen tai -hoitoon. Näistä seuraa esimerkiksi lääkäri-, hammaslääkäri- tai fysioterapiakäyntejä kuluineen, eikä työttömällä ehkä ole varaa niihin. Tällöin sovellettavaksi pitäisi tulla asiakasmaksulain pykälä, jonka mukaan pieni­tuloisen asiakkaan maksua on alennettava tai se on jätettävä kokonaan perimättä.Kunnissa tätä lakia sovelletaan kuitenkin kirjavasti, eikä aina asiakkaan eduksi. Asiakasmaksulain tarkoitus on, ettei palvelusta perittävä maksu muodostu esteeksi palvelun käytölle. Silti yli 350 000 sosiaali- ja terveyspalvelumaksua päätyi ulosottoon vuonna 2017.kunnassa ei ole vielä tullut vastaan käytäntöä, että työnhakija ohjattaisiin terveystarkastukseen heti työttömyyden alussa. Jotta työttömät tuntisivat asian, te-toimistojen tulisi informoida terveystarkastuksesta automaattisesti työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautumisen yhteydessä. Tarkastuksia toistettaisiin tarpeen mukaan.Kuntoutuksen uudistamiskomi­tean tämänvuotisessa raportissa todetaan, että asiakkaan palvelutarpeet on syytä arvioida heti työttömyyden alkaessa ja sen jälkeen säännöllisin välein. Komitean lakiehdotuksen mukaan työttömän palvelujen ja kuntoutuksen tarve tulisi selvittää kahden viikon kuluessa työnhaun alkamisesta ja kolmen kuukauden välein tehtävissä palvelutarvearvioissa.Työttömän ensimmäiseen terveystarkastukseen tulisi sisältyä ­vähintään yksi maksuton käynti lääkärillä tai suuhygienistillä, jotta maksut eivät estä tarvittavaa hoitoa. Kuntien lakisääteinen tehtävä on toteuttaa tarkastukset.