Mielipide

Vyöhykeuudistuksen tavoitteena on reilu ja tasapuolinen hinnoittelu kaikille seudun asukkaille

Helsingin Sanomissa

Vuodesta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

HSL:n

Uudistuksessa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mistä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa https://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/ https://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/

on ollut mielipidekirjoituksia HSL:n tulevasta vyöhykeuudistuksesta. Kirjoituksissa on kysytty muun muassa eläkeläisalennuksesta, lippujen hinnoista, vyöhyke­rajoista ja ratikkalipusta.1986 lähtien seudulla on ollut yhteinen joukko­liikenteen tariffi, joka uudistuu vyöhykeuudistuksen seurauksena. Jatkossa ei ole enää erikseen kuntien sisäisiä ja seutulippuja, vaan lipputuotteet muodostuvat ABCD-vyöhykkeistä. Vyöhykerajoista, lippujen hinnoista ja alennusryhmistä päättää seudullisen kuntayhtymän HSL:n hallitus.Vyöhykerajojen sijaintia valmisteltiin yhdessä kuntien kanssa usean vuoden ajan. Esimerkiksi Espoossa ja Vantaalla kaikki kunnan palvelut ovat kaikkien kuntalaisten tavoitettavissa BC-lipulla.Kuntalaisten tasapuolinen kohtelu on ollut yksi tavoite, vaikka vyöhykkeet eivät enää noudatakaan kuntarajoja vaan hinnoittelu perustuu enemmän matkan pituuteen. Keskimäärin lipunhinnat laskevat uudistuksessa noin 1,5 prosenttia, mutta erityisen suuret, yli 40 prosentin alennukset kohdistuvat niille käyttäjille, jotka vaihtavat nykyisen seutulipun AB- tai BC-lippuun. Jos matka kulkee esimerkiksi A- tai C-vyöhykkeen ­läpi kohdevyöhykkeelle, lipun täytyy kattaa kaikki matkustusvyöhykkeet. Vastaava käytäntö lipuissa on tälläkin hetkellä.tehtävänä on seudullinen joukkoliikennesuunnittelu, jossa palveluita ja hinnoittelua katsotaan kokonaisuutena. Raitiovaunulippu on vanha tuote ajalta, jolloin jokaisella kunnalla oli omat lipputuotteensa.Vyöhykeuudistuksen yhteydessä tehtiin asiakastutkimuksia. Palautteessa nousi esiin, että erillinen, vain A-vyöhykkeellä tarjolla oleva ratikkalippu ­koettiin epätasa-arvoiseksi ja poikkeukseksi. Muilla vyöhykkeillä yhden liikennemuodon ja lyhyen matkan lipputuotteita ei ole. Kuitenkin esimerkiksi pienituloisia on seudulla yhtä lailla muissa kunnissa, ja heitä on paljon myös metro-, juna- ja bussipalveluiden äärellä. Ratikkalipusta luopuminen koettiin tasavertaisena kohteluna sekä hinnoittelua selkeyttävänä.myös kaikkien lippujen matkustusajat pitenevät. Esimerkiksi AB-lipun matkustusaika on 80 minuuttia, kun nykyisellä ratikkalipulla ja Helsingin sisäisellä lipulla matkustusaika on 60 minuuttia. 80 minuutin lipulla on helpompi tehdä edestakainen matka, jolloin kahden lipun ­sijaan riittää vain yksi lippu.Eläkeläisjärjestöt lähestyivät HSL:ää vyöhykemallia valmisteltaessa ja ehdottivat, että ­senioreille tarjottaisiin edullinen kertalippu ajankohtana, jolloin liikennevälineissä on ­kapasiteettia tarjolla. Tämä toive toteutettiin uudistuksessa, ja yli 70-vuotiaille tarjotaan jatkossa 50 prosentin alennus päivälipuista.asiakas sitten tietää, minkä lipun hän matkalle tarvitsee? Pysäkeille ja liikenne­välineisiin tulevat linjakohtaiset kartat, joista näkee, millä vyöhykkeellä poistumispysäkki sijaitsee. Reittioppaan käyttäjät näkevät suoraan reittihausta tarvittavan lipun. Myös kuljettajat ja HSL:n puhelinpalvelu neuvovat matkustajia mielellään lippukysymyksissä.HSL tekee kaikkensa, että vyöhykemalli selkeyttää ja helpottaa joukkoliikenteen käyttöä seudun asukkaiden parissa ja ­lisää näin joukkoliikenteen suosiota seudulla.Mari Flinkasiakkuus- ja myyntijohtaja, HSL