Mielipide

Jos ahdistaa, lue tämä kirja

Yksi

Tarina

Roslingin

maailman­historian onnistuneim­mista kokouksista pidettiin joulukuun seitsemäntenä päivänä vuonna 1944 Chicagossa.Silloin ilmailualan edustajat 52 maasta sopivat lentämisen kansainvälisistä säännöistä. Syntyi sopimus, joka sisälsi hyvin tärkeän paperin: liitteen numero 13.Liite 13 on lento-onnettomuuksien raportointikaavake, jonka avulla allekirjoittajat sitoutuivat jakamaan keskenään tutkimustietoja lento-onnettomuuksien syistä. Näin kaikki voisivat oppia virheistä, ja lentämisestä tulisi turvallisempaa.Ja miten kävi? Lentäminen mullistui.Nykyään sopimuksen piirissä ovat käytännössä kaikki maailman valtiot, ja lentomatkustaminen on miltei vaaraton matkustusmuoto. Vuonna 2016 noin 40 miljoonaa kaupallista matkustajalento­konetta nousi ja laskeutui turvallisesti ympäri maailmaa. Vain kymmenen niistä joutui vakavaan onnettomuuteen.kerrotaan tietokirjailija Hans Roslingin kirjassa Faktojen maailma. Roslingin mukaan lentoalan sopimus on kaikkien aikojen hienoimpia osoituksia inhimillisen yhteistyön voimasta.Rosling kuoli viime vuonna, ja hänestä on kirjoitettu Helsingin Sanomissakin paljon. Mutta ei tarpeeksi.Minä luin kirjan juuri. Olen täydellisesti Roslingin kohderyhmää: pessimismiin ja synkkämielisyyteen taipuva luonne, ja lisäksi toimittaja. Kaltaisillani ihmisillä on taipumus muodostaa maailmasta aivan liian surkea kuva.Kirjaa lukiessa tuntui kuin lauseista olisi virrannut suoniin raikasta happea.viesti on tämä: Maailma on parempi paikka kuin luulemme. Emme vain näe sitä. Maailma ei ole täydellinen, mutta silti meidän kannattaisi pysähtyä ja järjestää itsellemme isot bileet.Rosling on lääkäri ja taitava tilastojen murskaaja. Sivu sivulta hän todistaa, kuinka ihmiset ovat ottaneet voittoja mitä suurimmista ongelmista.Laskussa: köyhyys, orjuus, isorokko, lapsikuolleisuus, hiv-infektiot, öljyvuodot, ydinaseet, kuolemanrangaistukset, sotien kuolonuhrit, lyijybensan käyttö ja otsonikato.Nousussa: rokotukset, lukutaito, tyttöjen koulunkäynti, viljasadot, luonnonsuojelu, naisten äänioikeus ja tutkitun tiedon määrä. Jopa väestöräjähdys saattaa olla hallittavissa.Kyse ei ole naiivista optimismista vaan siitä, että uhkien sijaan on myös mahdollisuuksia. Se tuntuu hyvältä.Jos on yhteistyötä, on myös toivoa.