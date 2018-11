Mielipide

Suomen pitäisi ottaa käyttöön humanitäärisin perustein myönnetty väliaikainen oleskelulupa

Olemme

Eurooppaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomella

Työlupien

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomalaiseen

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa https://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/ https://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/

Euroopassa – myös Suomessa – turvapaikanhakijoiden tilanteessa kriittisessä vaiheessa niin ihmisoikeuden kuin ihmisarvonkin näkökulmista. Irak ja Afganistan ovat edelleen sotaa käyviä maita. Palautussopimuksia Suomella ei näihin maihin ole. Lokakuussa Poliisihallitus päätti, ettei Suomesta tehdä palautuksia Irakiin ennen kuin on varmaa, että maa ottaa palautetut vastaan. Afganistaniin palautukset keskeytyivät jo syyskuussa maan turvallisuus­tilanteen vuoksi.on poliittisten päätösten seurauksena jäämässä suuri määrä ihmisiä, jotka ­eivät ole saaneet turvapaikkaa mutta joita ei myöskään eri syistä voida palauttaa. Ruotsissa heitä on jo yli 50 000 ja Saksassa jopa satojatuhansia. Myös Suomessa näiden paperittomien ihmisten määrä lisääntyy huimaa vauhtia. Arvioiden mukaan heitä olisi jo yli tuhat, ja keväällä määrän arvioidaan kasvavan useaan tuhanteen.Monen kohdalla epävarmuutta, huolta ja odotusta on kestänyt jo yli kolme vuotta. Valitusten myötä prosessit ovat pidentyneet, ja epätoivo on lisääntynyt.Samalla maahanmuutto­politiikkamme on kiristynyt Euroopan tiukimpien joukkoon. Silti paperittomana Suomeen jääminen on monelle kielteisen päätöksen saaneelle turvapaikanhakijalle huonoista ratkaisuista ­paras, joskus jopa ainoa vaihtoehto.on vielä mahdollisuus hoitaa asia toisin. On tärkeää, että Suomessa otetaan vastuu näistä ihmisistä. Tarvitaan rohkeutta ratkaista tämä ongelma. Ei ole kenenkään etu, että ihmiset katoavat maan alle. On huolehdittava siitä, ettemme luo uutta syrjäytynyttä ihmisryhmää.Yksi ratkaisu olisi ottaa käyttöön uudelleen humanitäärisin perustein myönnetty väliaikainen oleskelulupa. Tämä päätös toisi ihmisille myös työluvat.avulla pystytään vähentämään monia muita ­yhteiskunnallisia kustannuksia ja ennen kaikkea ihmisten turhautumista, epätoivoa ja toimettomuutta. Työn ansiosta paperittomille avautuu mahdollisuus ihmisarvoiseen elämään ja he voivat ottaa vastuun elämästään ja toimeentulostaan.Paperittomat voivat olla Suomelle suorastaan käänteentekevä voimavara – etenkin aloilla, joilla on kasvava työvoimapula. Heillä on motivaatiota työskennellä, monen alan osaamista sekä myös suomalainen yhteiskunta, kulttuuri ja kieli jo osittain hallussa heidän oltuaan täällä jo muutaman vuoden.Kokemuksemme mukaan myös työnantajat ovat valmiita tarjoamaan työtä ja vahvistamaan osaamista esimerkiksi oppisopimuskoulutuksella. Monet työvoimapulasta kärsivät kunnat voivat saada tarvitsemaansa työvoimaa. Kielteisen päätöksen saanut voi kyllä jo nyt hakea työperäistä oleskelulupaa, mutta prosessi on sekä työn­antajan että työntekijän näkökulmasta valitettavan hidas.hyvinvointi­yhteiskuntaan ei kuulu se, että ajamme ihmiset marginaaliin vailla toivoa. Seuraavalla hallituksella tulee olla rohkeutta tehdä sekä ihmisarvoa että ­taloudellista hyvinvointia tukevia päätöksiä. Nämä kaksi asiaa eivät ole ristiriidassa. Suomi voisi olla paperittomuuden ­ehkäisyssä Euroopan mallimaa.