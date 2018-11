Mielipide

Kesämökin sähkölasku on käsittämätön

Sain

itäsuomalaiselta sähköyhtiöltä kuuden kuu­kauden ajalta sähkölaskun. Olimme käyttäneet 98 kilowattituntia kolmen kuukauden aikana kesä-, heinä- ja elokuussa. Sähkön käytön osuus laskun loppusummasta on 9,5 prosenttia.Sen jälkeen tuli varsinainen yllätys: yleissiirron osuus laskusta on kuudelta kuukaudelta 89 prosenttia koko laskusta. Loppuosa laskusta eli 1,5 prosenttia on sähköveroa.Eniten tässä ihmetyttää yleissiirto. Jos sähköä ei kuluteta niinä kuukausina, kun mökillä ei oleskella, siitä kuitenkin veloitetaan.Valmiudesta käyttää sähköä on siis maksettava joka kuu­kausi sama yleissiirtomaksu. ­Mitä pitäisi tehdä?Sähkönmyyjäyhtiötä ei kannata vaihtaa, koska yleissiirrosta veloittaa kaiketi poikkeuksetta verkkoa hallinnoiva yhtiö. Pitäisikö sähkösopimus sanoa irti loppukesästä ja tehdä taas ­seuraavan vuoden alkukesästä ­uusi?Hyvästä neuvosta moni olisi varmasti kiitollinen.