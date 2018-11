Mielipide

Tasa-arvon pitäisi koskea myös muunsukupuolisia

ollaan jo vuodessa 2018, edelleen kuulee, kuinka sukupuolia on vain kaksi. Moni ei edes halua yrittää ymmärtää sukupuolien moninaisuutta. Kun on itse pienen identiteettikriisin keskellä sukupuolisuutensa suhteen, ei tunnu kovin mielekkäältä kuulla lähes päivittäin, kuinka oma ajatusmaailma on ihan idioottimaista kuvittelua.Ongelma on, että ihmiset eivät edes yritä hyväksyä asiaa vaan tyrmäävät kaikenlaiset väitteet heti kättelyssä ja pitävät asiaa lähinnä hauskana vitsinä. Muutos voi tuntua vieraalta ja oudolta. Vanhemmille sukupolville on opetettu, että sukupuolia on kaksi. Samaa vanhemmat ovat opettaneet myös lapsilleen. Osa nuorista osaa onneksi itse muodostaa oman mielipiteensä.Usein kuulee, että kaikki muunsukupuoliset vain haluavat olla erilaisia ja kohta ei enää saa olla ”normaali” vaan on pakko olla jokin ”uniikki taisteluhelikopteri”.Muunsukupuoliset vain haluavat samanlaista kohtelua kuin miehet ja naisetkin. Sen ei pitäisi olla ongelma. Jos ystäväsi kertoo sinulle, että hän on muunsukupuolinen, muuttaako se häntä ihmisenä? Katoaako kaikki kunnioituksesi häntä kohtaan noin pienestä asiasta? Jos näin on, se on surullista. Sukupuoli ei määrittele ihmisen luonnetta, huumorintajua, luovuutta, herkkyyttä tai yhtään mitään muutakaan.Ihmisten pitäisi oppia hyväksymään muutoksia ja oppia asettumaan muiden asemiin paremmin. Tasa-arvon pitäisi koskea naisten ja miesten lisäksi myös muunsukupuolisia. Noin viisi prosenttia nuorista kokee olevansa muunsukupuolisia, eli noin joka 20. nuori. Keskimäärin joka luokalla on siis yksi muunsukupuolinen oppilas. Itsekin koen kuuluvani tähän vähemmistöön. Miksi ihmiset eivät vain voisi hyväksyä muunsukupuolisia ja antaa meidän kasvaa turvassa ja olla omia itsejään?