Miksi seurakuntavaalit eivät kiinnosta?

on yritetty nostaa eri keinoin. On järjestetty demokratiatansseja, tv-mainoksia ja muuta markkinointia julkisilla varoilla. Nyt menossa olevissa seurakuntavaaleissa äänestysprosentti oli neljä vuotta sitten vaivaiset 15 prosenttia. Tämä on erityisen huolestuttavaa senkin vuoksi, että näissä vaaleissa saavat äänestää myös 16–17-vuotiaat.Seurakuntavaalit ovat jostain syystä jääneet äänestäjien ja myös kaupungin puolelta eriarvoisiksi muihin vaaleihin verrattuna, vaikka seurakunnat tekevät paljon asioita, joihin kaupungin resurssit eivät riitä: parisuhdeterapiaa, eroryhmiä, lapsi-, vanhus- ja vammaistyötä sekä paljon muuta.Kaikissa vaaleissa on pyrittävä lopputuloksesta riippumatta siihen, että mahdollisimman moni käy äänestämässä. Ehdokkaat kyllä ryhtyvät talkoisiin, jos kaupunki järjestää esimerkiksi paikkoja, joihin mainoksia voisi laittaa. Muualla Euroopassa vaalit kuin vaalit näkyvät joka kylän katukuvassa, Suomessa eivät. Sitten ihmetellään, kun äänestysaktiivisuus laskee.