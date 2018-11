Mielipide

Kuka olisi uskonut, että Jeppe juo?

Alkoholismi

kun äitiä ei enää ole, haluan kertoa tämän: Äitini oli alkoholisti ja kuoli alkoholin­käytön seurauksena. Kyllä, hänellä oli upea koti, kauniit vaatteet ja hän kävi jumpassa, mutta silti hän oli tosi sairas.Näin alkoi tuttavani päivitys sosiaalisessa mediassa jokunen viikko sitten.Toinen tuttu kirjoitti isänsä kuoleman vuosipäivänä näin: Hautajaisissa surtiin, että hieno mies meni sairauskohtauksen vuoksi niin varhain. Oikeasti isä kuoli alkoholismin takia, tapaturmaisesti tavallisessa arki-illan humalassa. Kukaan ei voinut uskoa sellaista menestyneestä ja fiksusta seuramiehestä.Kumpikin halusi laajentaa mielikuvaa alkoholismista. Kertoa, miten raskasta on olla sellaisen alkoholistin läheinen, joka ei vastaa stereotypioita sairaudesta. Ja miten väsyttävää on kuulla, ettei olisi uskonut, että teidän Jeppe juo.Alkoholismiin liittyy kapeita, virheellisiä ajatuksia, kuten että status, sukupuoli tai elinpiiri vaikuttaisi siihen, miten ihminen hallitsee juomistaan. Että ura tai liikuntaharrastus olisi merkki siitä, ettei vakavaa ongelmaa ole. Että ongelmajuominen loppuisi itsestään, kun saa lapsen. Tai ettei laatuviinien tissuttelu voisi johtaa alkoholismiin.näkyy kaduilla, uutisissa ja terveyskeskuksessa. Tunnemme sukutarinat, joissa miehet ovat sukupolvi toisensa jälkeen juoneet sotatraumoihin, ajanvietteeksi, työstressiin tai pahaan oloonsa – ja lopulta itsensä loppuun.Suuri osa alkoholismista on kuitenkin näkymätöntä. Se jää piiloon koteihin ja kertomatta muille. Se ei kuulu naapuriin eikä ole pääteltävissä olemuksesta tai ostoksista kassahihnalla. Tämä maa on täynnä perheitä, joista ei näy ulospäin mitään. Alkoholisteja, joista ei uskoisi. Läheisiä, jotka suojaavat perhettään ja itseään häpeältä ja yrittävät auttaa tuloksetta. Kotona voi särkyä kaikki ennen kuin sairaudesta osataan lukea merkkiäkään töissä tai esimerkiksi alkoholistin lasten käytöksestä.hiljattain AA:ssa juhlimassa tärkeän ihmisen raittiuden vuosipäivää muiden ystävien ja perheen kanssa. Kun tämä Jeppe kävi työterveyden nelikymppistarkastuksessa, lääkäri povasi hänelle kymmentä vuotta aikaa niillä elintavoilla. Melkein kaikki tutut näkivät ongelman sijaan miehen, jolla oli hyvä työ, pärjäävät lapset ja joka oli hyvää baariseuraa.Ei Jeppekään uskonut ongelmaan. Hän teki vielä vuosiksi johtopäätöksen, ettei lääkärissä kannata käydä. Niinä vuosina perheestä ei näkynyt ulospäin mitään.