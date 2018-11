Mielipide

Isän rooliksi jää vieläkin liian usein ”apurina” oleminen ja töissä käyminen

Millainen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Asia

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Isien

Näihin

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa https://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/ https://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/

on hyvä isä? Jokaiselle miehelle isyys on omanlaisensa kokemus, eikä yhtä yksittäistä määritelmää isänä olemisesta ole olemassa. Isyys muuttuu maailman muuttuessa, mutta edelleen on tehtävää, jotta isät olisivat tasa-arvoisia vanhempia ja kasvattajia äitien kanssa.Historiallisesti isät ja miehet on nähty suojelijoina ja metsästäjinä, äidit ja naiset hoivaajina ja kasvattajina. Tunnepuolella on harvemmin ollut tilaa heikkouden näyttämiselle, vaan miehen on pitänyt olla kova ja vahva.ei ole enää niin yksiselitteinen, sillä isien rooli on monipuolistunut paljon viime vuosikymmeninä. Silti isän rooliksi saattaa edelleen jäädä ”apurina” oleminen ja töissä käyminen. Lastenkasvatukseen tai vaikka neuvolakäynteihin liittyvissä asioissa otetaan herkemmin yhteyttä äitiin. Myöskään mediassa isää ei kuvata hoivaajana yhtä aktiivisesti kuin äitiä.Lapsen odotusaikana äitiä tutkitaan hyvinkin tarkasti ja parisuhdettakin hieman, mutta tulevien isien asioita käsitellään suhteellisen vähän. Jos isä osaa kysyä ja tuoda asioita esille, ammattilaisilta saa hyvin tietoa. Mutta entäpä ne isät, jotka ­eivät kykene tai osaa ottaa ­yhteyttä ammattiauttajiin, vaikka tarve olisi suuri? Pitäisikö ­olla isäneuvoloita, joissa keskityttäisiin isiin ja tuleviin isiin? Pitäisikö perhevalmennuksessa olla isätyöntekijä?näkökulmasta yksi selkeä rakenteellinen ongelma on, että esimerkiksi raskaana olevalla äidillä on oikeus saada ­välittömästi riittävät päihteettömyyttä tukevat sosiaalipalvelut, mutta isällä ei. Kuitenkin tiedetään, että myös isillä on päihdeongelmia, joten palvelujen pitäisi olla käytössä molemmilla vanhemmilla riippumatta paikkakunnasta tai perheen varallisuudesta.Yksi merkittävä kysymys myös on, kohdataanko meillä isät palveluissa ensisijaisesti isinä. Isyys pitäisi nähdä voima­varana kaikessa miesten kanssa tehdyssä työssä, ja isät tulisi saada mukaan kehittämään palveluita. Isiä pitäisi kannustaa entisestään osallistumaan kaikenlaisiin perheiden ja lasten kyselyihin ja toimintoihin.kysymyksiin parhaat vastaukset saadaan kehittämällä ammattilaisten osaamista, kokeilemalla uusia toimintamuotoja ja oppimalla niistä sekä isien kanssa työskentelevien ammattilaisten ja muiden toimijoiden saumattomalla yhteistyöllä.Haluamme haastaa jokaisen organisaation pohtimaan isäkuvaa ja laatimaan isätyön suunnitelmat. Suunnitelmallisella työllä isät saadaan kohdattua paremmin ja isien hyvinvoinnin haasteisiin päästään puuttumaan paremmin. Kaiken tämän toiminnan tavoitteena on lisätä isien hyvinvointia ja osallisuutta. Toteutuessaan tämä on koko perheen ja yhteiskunnan etu.