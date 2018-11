Mielipide

Isät, rohkaiskaa tyttäriänne kiinnostumaan teknologiasta

on huutava pula teknologiaosaajista, ja tulevaisuudessa osaajia tarvitaan yhä enemmän. Naisia teknologia-alan työntekijöistä on nyt vain noin viidennes. Jotta meillä olisi jatkossa tarpeeksi teknologiataitajia ja heidän joukossaan enemmän naisia, meidän pitää vaikuttaa tyttöihin nyt.Tytöt kiinnostuvat matemaattis-luonnontieteellisistä aineista keskimäärin 11 vuoden iässä, mutta teini-iässä kiinnostus lopahtaa. Mitä voimme tehdä?Meillä isillä on tärkeä tehtävä, sillä tutkimuksen mukaan isillä on jopa äitejä merkittävämpi rooli tytärtensä rohkaisemisessa teknologia-alalle. Vain alle 40 prosenttia tytöistä kertoo, että heidän isänsä puhuu heille usein teknologiasta tai rohkaisee heitä harkitsemaan uraa teknologian parissa.Tyttäremme tarvitsevat meitä isiä. Voimme tarjota tukea ja rohkaisevia sanoja silloin, kun tytär ensimmäisen kerran kiinnostuu matemaattis-luonnontieteellisistä aineista. Voimme jatkaa tuon luontaisen kiinnostuksen ruokkimista silloinkin, kun innostus uhkaa lopahtaa.Voimme aloittaa asenteistamme. Tyttöjen ylenpalttinen puhelimen käyttö ei ole välttämättä huolestuttavaa, vaan voimme pitää sitä yhtenä askeleena kohti teknologiainnostusta ja -uraa. Voimme olla puhumatta tyttöjen ja poikien jutuista. Voimme kertoa tyttärille Linda Liukkaasta ja muista naismenestyjistä.Voimme varmistaa, ettei tyttöjen kiinnostus teknologiaa kohtaan katoa ainakaan rohkaisun puutteesta.Isänpäivän kunniaksi ja Suomen tulevan menestyksen takaamiseksi haluamme rohkaista tyttäriämme teknologiaan ja jatkaa tuolla rohkaisun tiellä muinakin päivinä. Haastamme mukaan kaikki Suomen isät.