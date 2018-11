Mielipide

päivinä on keskusteltu englannin kielen uhasta suomelle. Englanti on valtaamassa sellaisia kielenkäytön alueita, joilla sitä ei aiemmin ole käytetty, muun muassa yliopisto-opetuksessa ja yritysmaailmassa.kieli ei elä umpiossa, ja kielten vaikutus toisiinsa on normaali ilmiö. Tähän mennessä ei ole tuotu esiin konkreettisia esimerkkejä siitä, mihin englannin kielen lisääntyvä vaikutus voisi äärimmillään johtaa.Siihen voi löytää viitteitä Ruotsin Tornionlaaksosta. Vaikka Haminan rauha jakoi vuonna 1809 siihen saakka yhtenäisen murrealueen kahtia, vanhalla Tornion murteella selvittiin ­molemmin puolin rajaa niin kauan kuin elettiin perinteisessä agraariyhteisössä.Kun elinkeinorakenteet ja muukin yhteiskunta alkoivat 1900-luvun puolimaissa muuttua, vanhassa murteessa ei ollut tarpeellista sanastoa. Suomen puolella uudissanat, esimerkiksi terveyskeskus, saatiin suomen yleiskielestä, mutta Ruotsin puolella ne oli pakko lainata ruotsista.Käytännössä oli kaksi vaihtoehtoa. Tarpeelliset ilmaukset lainattiin ruotsista, mutta ne sopeutettiin suomen mukaisiksi, tai käytettiin ruotsinkielistä ilmausta suomenkielisen sijaan.vuonna 1966 Ruotsin Ylitorniolla vuonna 1921 syntynyttä miestä, joka kertoi Ruotsissa maataloudessa tapahtuneista muutoksista:”Se on nyt tehty sellanen juurdbryksyytreedningi maaseutualasta. Nyt viimiset vuosikymmenet on ollus semmonen folkvandrinki, koko Pohjos-Ruotti, se aafolkathaan. Ei siin ole pienilä, altsoo, eenheettärit, ei, se häätyy olla suuria liikheitä.”Oli myös sellaisia meänkielen puhujia, jotka vaihtoivat kieltä kesken keskustelun ja usein jopa repliikin sisälläkin. Kysyessäni nuorelta Ruotsin ylitorniolaiselta, millaisia kouluja siellä saattoi käydä, hän vastasi:”No, nikkarikoulua ja, sitte svetsariksi ja, maalariksi ja, sitte tv-tekniker, ja sitte bilmekaniker, ja sitte kokerska ja sömmerska.”En halua näillä esimerkeillä millään tavoin aliarvioida meänkielen puhujia tai meänkieltä itseään, mutta ne osoittavat käytännössä sen, millaisia ongelmia syntyy, kun yhteisössä puhuttavasta kielestä puuttuu sanoja.Esimerkit osoittavat myös sen, että nykyisin Ruotsin puolella meänkielen puhujat käyttävät samanaikaisesti sekä suomea että ruotsia. Sama kään­täen: nykyistä meänkieltä ei ole mahdollista ymmärtää, jollei osaa sekä suomea että ruotsia.kielen vaikutus ei ole vielä ehtinyt jättää yhtä tuntuvia jälkiä suomen kieleen tai suomalaiseen kieliyhteisöön. Silti esimerkiksi tietotekniikan alalla on sellaisia ammattislangeja, jotka eivät helposti aukea ulkopuolisille. Sama koskee monia nuorten alakulttuureja.Todellinen ongelma syntyy, jos suomen yleiskielen alueelle ilmaantuu valkoisia läikkiä. Silloin kaikki suomalaiset eivät ymmärrä ilman englannin taitoa Suomessa käytettävää suomea. Silloin olemme palaamassa 1800-luvulle, jolloin tieteen ja taiteen sijasta puhuttiin ­vetenskapista ja kunstista. Silloin suomen kieli myös muuttuu epädemokraattiseen suuntaan.