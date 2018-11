Mielipide

Autoni hajosi Kehä III:lla ja päätyi romuttamoon – siirron yhteydessä tullut pysäköintivirhemaksu perittiin ul

Omistamani

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa https://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/ https://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/

auto hajosi tyttäreltäni Kehä kolmosen varteen ja jäi pientareelle hätävilkut päällä. Kun menin seuraavana aamuna tarkastamaan tilannetta, autoa ei löytynyt mistään. Selvisi, että Destia oli tilannut autolle lähisiirron.Destiasta kerrottiin auton ­olevan kadulla paikassa, josta ei saa sakkoja. Käytyäni katsomassa autoa totesin sen korjaus­kelvottomaksi ja tilasin Kuuskoskelta autolle noudon romutettavaksi. Sain romutustodistuksen ja luulin asian olevan selvä.Sitten sain Vantaan pysäköinninvalvonnasta yli 200 euron maksukehotuksen. Soitin pysäköinninvalvontaan ja ilmoitin, etten ole pysäköintivirhettä tehnyt, joten pysäköintivirhemaksu ei kuulu minulle.Pysäköinninvalvoja totesi, ­että jos joku toinen on pysäköinyt , niin sitten hänen ­pitää itse ilmoittaa – kukaan toinen ei voi siirtää maksua toisen kontolle.Totesin, että minun on mahdotonta selvittää hinausauton kuljettajaa, joka on auton pysäköinyt. Sitä vastoin pysäköinninvalvojan on yksinkertaista selvittää asia Destialta, saman kaupungin tienhoidosta vastaavalta ”viranomaiselta”.Nyt puoli vuotta myöhemmin sain Helsingin ulosottovirastosta ilmoituksen 258 euron ulosoton käynnistämisestä.Tein asiasta kirjallisen valituksen ja oikaisupyynnön Vantaan pysäköinninvalvontaan ja pyysin perumaan minulle virheellisesti annetun pysäköintivirhemaksun ja keskeyttämään ulosoton.Pysäköinninvalvonta ilmoitti, ettei oikaisupyyntöä käsitellä lainkaan, koska se on tehty 30 päivän määräajan jälkeen, mikä kerrottiin autoon kiinnitetyssä pysäköintivirhemaksussa. Se oli kuitenkin mennyt auton mukana romuttamoon, enkä ollut saanut siitä mitään tietoa.Jonkin aikaa sitten sain ­ulosottovirastosta ilmoituksen, että ulosotto tapahtuisi 26.10. Aika kerrotaan kuulemma aina vasta jälkikäteen, jottei tilejä tyhjennetä. Tarkastin asian, ja tililtäni on tuolloin viety 258 euroa.Meniköhän tässä kaikki nyt ihan oikein ja yleisen oikeus­tajun mukaisesti?