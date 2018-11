Mielipide

Lukioiden uudistusvimma on uuvuttanut sekä oppilaat että opettajat – nyt tarvittaisiin työrauhaa

Kouluterveydenhoitajan

ovesta lappaa sisälle lu­kiolaisia tasaisena virtana. Itsetuhoisimmat ohjataan no­peasti eteen­päin. ”Terkkarin” työpäivästä iso osa menee työhön, joka kuuluisi ihan muille asiantuntijoille. Huoli mielenterveydestä ja jaksamisesta on lukion arkipäivää. Se ei koske pelkästään oppilaita vaan myös ylikuormitettuja opettajia.Miten tässä näin pääsi käymään? Itse kuulun vuosikertaan, jonka aikana Suomen koululaitoksesta tehtiin maailman paras. Paistattelimme Pisa-tilastojen kärkipaikoilla. Sitten opetusmaailmaan ilmestyivät koulun arjesta tietämättömät muutosagentit ja yritysmaailman ­digikonsultit, joiden tuomio oli tyly: väärin opetettu. Tuomiota ei muuttanut sekään, että uusien tuulien myötä aloimme valua Pisa-tilastoissa alaspäin. Kehitystä kriittisesti tarkastelleita ja siitä huolestuneita opettajia nimitettiin tylysti muutosvastarintaisiksi fossiileiksi.Lukiolaisista tehtiin jatkuvien muutosten aiheuttaman sekamelskan koekaniineja. Liian nopeasti tuotu keskeneräinen sähköistäminen ja uudet, paisuneet opetussuunnitelmat tekevät opiskelusta sirpaleista ja entistä stressaavampaa. Uudistuspaine on kasvattanut myös opettajan työmäärää rajusti.Nyt korostetaan oppilaan omatoimista oppimista, jossa opettaja on hellävarainen ohjaaja. Toisaalta paine menestyä ylioppilaskokeessa kasvaa, kun korkeakoulujen sisäänpääsyn kriteerejä muutetaan. Nuoret joutuvat taktikoimaan, mitä kannattaa kirjoittaa yo-kokeessa – vaikka itse oppiaine ei kiinnostaisikaan. Käytännössä siis lisätään entisestään painetta oppilaan ja opettajan arkeen.Ristiriita on niin suuri, että voidaan syystäkin puhua lukiossa tikittävästä aikapommista.Ja lisää on tulossa. Nyt kaikki tehdään kovalla kiireellä, ja muutoskiima on hektinen. Korkeakoulujen uusien valinta­kriteerien lisäksi pian tulevat voimaan uusi lukiolaki ja uusi laki ylioppilaskirjoituksista. Tämäkään ei riitä: uudet opetussuunnitelmat julkaistaan syksyllä 2019 – pian sen jälkeen, kun edellisiäkään ei ole vielä ehditty omaksua. Lukioihin tarvittaisiin nyt riesaksi tulleen muutos­vimman sijaan työrauha.Oppilasaines on jakautumassa kahtia. Ne, jotka ovat motivoituneita, pärjäävät edelleen. Mutta jotkut tulevat lukioon keskiarvoilla, jotka eivät vastaa todellisuutta. Arvosanat vuotavat. Peruskoulusta tullaan paremmilla arvosanoilla mutta entistä huonommalla osaamisella. On kiusallista lukea ensimmäisen vuoden opiskelijan tuotosta, joka vilisee alkeellisia kielioppi­virheitä. Kyky kirjoittaa omaa äidinkieltään on romahtanut.Helpotusta ei tuo edes se, että tietää, miten ammatillisen puolen pikauudistukset johtivat lähes katastrofiin.