Terveydenhoitajan työssäni tapaan yhä enemmän huonosti voivia lukiolaisia

terveydenhoitajana tapaan lukion ensimmäisen vuoden opiskelijat terveystarkastuksessa. Tuolloin käydään läpi kouluasiat, koulukiusaamistausta, terveydentila, kotiasiat, kaverisuhteet, ravitsemus, uni, harrastukset, päihteet ja media. Myös seksuaaliterveydestä, mielenterveydestä ja stressinhallinnasta keskustellaan. Vähiten aikaa kuluu pituuden, painon, verenpaineen ja näön mittaamiseen.Mielenterveysasiat vievät usein suuren osan tarkastusajasta. Lukiolaisten huoli omasta pärjäämisestä ja jaksamisesta näkyy somaattisten sairastumisten, unihäiriöiden, uupumuksen sekä masennus- ja ahdistus­oireiden lisääntymisenä. Opiskelumahdollisuudet lukion jälkeen huolettavat. Koulupäivät matkoineen ja läksyineen ovat pitkiä. Kaverit ja harrastukset saattavat jäädä lukion jalkoihin.Suuri osa nuorista voi hyvin, mutta yhä useampi voi entistä huonommin. Monen nuoren ­minäkuva on huono. Taustalla on usein peruskoulussa koettua kiusaamista. Osa tulee lukioon aloittaakseen puhtaalta pöydältä. Sosiaalisen elämän aloittaminen uudessa koulussa voi aiheuttaa pelkoa ja ahdistusta. Huolestuttavinta on itsetuhoisten ajatusten lisääntyminen: ­tunnetaan toivottomuutta ja tulevaisuus näyttäytyy synkkänä. Opiskelijat tarvitsevat melko usein psykologin tai kuraattorin apua.Terveydenhoitaja on monille nuorille se ensimmäinen taho, johon otetaan yhteyttä. Meidän tulee olla helposti lähestyttäviä ja ottaa vakavasti nuoren hätä. Saatamme olla ainoa aikuinen, jolle nuori uskaltaa avautua.Me olemme ajoittain myös linkki nuorten ja vanhempien välillä. Kuulemme raskaita asioita itsetuhoisuudesta, pedofiliasta, pahoinpitelyistä, raiskauksista tai läheisen vakavasta sairastumisesta tai jopa kuolemasta.Tilanne ei ole toivoton, jos käytössä on riittävästi resursseja. Tarvitaan enemmän aikaa asiakastyöhön sekä opiskeluhuoltoon. Me terveydenhoitajat tarvitsemme tukea ja työkaluja työhömme. Myös ammatillista täydennyskoulutusta tarvitaan.Työskentelemme yksin, joten tuki vaativien asiakastapaamisten jälkeen on ensiarvoisen tärkeää. Säännöllinen työnohjaus pitäisi kuulua itsestäänselvyytenä työhömme. Oppilasmäärät terveydenhoitajaa kohden ovat suuret. Työn arvostuksen tulisi näkyä myös palkkauksessa.Vanhemmille haluan sanoa, että lukioikäinen tarvitsee teitä, vaikkei nuori aina toisi sitä esille. Kannustan kuuntelemaan nuorta silloin, kun hän haluaa puhua asioistaan. Usein riittää pelkkä kuuntelu. Aina ei tarvitse osata auttaa tai ratkaista ongelmaa. Hakekaa apua herkästi.