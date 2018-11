Mielipide

Olin yksin baarissa ja päätin, etten vielä tuomitse Kalasatamaa

Olin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kirjallista

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kalasatamaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

tässä hiljattain yksin baarissa. Ystävä oli unohtanut lapsen­hoidolliset velvollisuu­tensa ja pyyhki jo pöytään istuessani vaahtoa suupielistään. Hän lähti, minä päätin jäädä.Olut satoi kielelle rakeina, yön takana odottava vapaapäivä teki olosta elastisen. Tilasin toisen kerran toiseksi halvinta, sitten kolmannen.Baarin nurkassa nainen teki miehelle tiliä lastensa seikkailuista, niistä joista jotain tiesi. Mies oli hiljaa ja katsoi silmiin. Ajattelin pakahduttavan pateettisia ajatuksia olemassaolostani.Sitten ovesta luikerteli sisään tutun tuttu. Hamusin nopeasti puhelimen peitokseni.lammikkoa tänä vuonna kohahduttaneessa yhdysvaltalaiskirjailija Maggie Nelsonin kirjassa Argonautit ihminen vertautuu kreikkalaisen mytologian Argo-laivaan. Koviin koettelemuksiin joutunut laiva rakennettiin matkan aikana osa osalta uudelleen, mutta perille päästyään sen nimi oli edelleen sama.Samalla tavalla kummallinen on ihminenkin. Kun kuolinilmoitukseen painetaan nimemme, se viittaa samaan kohteeseen, johon aikoinaan viitattiin syntymätodistuksessa. Silti kaikki on toisin.Solut kuolevat ja syntyvät, identiteetti kehittyy, murtuu ja muokkautuu. Toiset korjaavat sukupuoltaan, jotkut paisuvat kuin pullataikina kasvattaessaan sisällään uutta elämää.Ajattelin Argoa, kun primitiivinen häpeäreaktioni alkoi muuttua baarissa huvittavaksi. Siellä mistä tulen, yksin julkiselta paikalta kiinni saatu on hylkiö, mutta täällä hän voi olla vaikka kirjailija tai jopa taikuri.Luulen, että siellä ja täällä ovat ennen kaikkea henkilökohtaisia aikaulottuvuuksia, mutta mistäpä minä mitään tiedän.rakentumassa olevaa tornitaloa on parjattu rumaksi. Valkoiseksi luvatusta talosta näyttääkin kuoriutuvan marraskuun taivas.Maailmalla tornitalot ovat pitkiä honkkeleita, siroja kuin Pariisin catwalkilla sipsuttelevan mallin sääret. Meidän Majakastamme näyttää sen sijaan tulevan taas yksi maalaismissi.Olen kuitenkin pyhästi päättänyt lopettaa lapsellisen hihittelyn. Enhän olisi vielä kymmenen vuotta sitten uskonut sitäkään, että saattaisin jonain päivänä pitää Merihaan betoniunelmia kauniina.Ehkä arkkitehtonisen tuomion antaminen Kalasatamasta on mahdollista vasta sitten, kun valot loistavat kaikkien kahdeksan tornitalon ikkunoissa. Ja sitten sekin tuomio muuttuu. Vain nimi jää.