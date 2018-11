Mielipide

Mikroyritysten tilit pitää tarkastaa jatkossakin

lainsäädännön mukaan tilintarkastusvelvollisuus koskee lähes kaikkia yhteisöjä, kaikkein pienimpiä lukuun ottamatta. On myös tiettyjä muita poikkeuksia.Nyt tilintarkastuslakiin on esitetty muutosta, jolla tilintarkastusvelvollisuus rajattaisiin koskemaan suurempia yhteisöjä kuin aiemmin. Kehityssuunta ei ole kuntakonsernien ja kuntien toiminnan järjestämisen näkökulmasta myönteinen.Työ- ja elinkeinoministeriön pohjustamassa hallituksen esityksessä ehdotetaan, että kirjanpitolain mikroyritysmääritelmän mukaiset osakeyhtiöt, kommandiittiyhtiöt ja avoimet yhtiöt jätettäisiin tilintarkastusvelvollisuuden ulkopuolelle. Kirjanpitolaissa määritellään mikroyritykseksi kirjanpitovelvollinen, jolla sekä päättyneellä että sitä edeltäneellä tilikaudella ylittyy tilinpäätöspäivänä enintään yksi seuraavista kolmesta raja-arvosta: taseen loppusumma on 350 000 euroa, liikevaihto on 700 000 euroa, tai tilikauden aikana palveluksessa on keskimäärin kymmenen henkilöä.Raja-arvot ovat yli kolminkertaisia voimassa olevan tilintarkastuslain rajoihin verrattuna. Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2016 Suomessa oli 356 790 yritystä, joista 93,3 prosenttia oli alle kymmenen hengen yrityksiä. Lakiesitys tarkoittaisi siis merkittävää muutosta suomalaiseen tilintarkastuskenttään.perustellaan muun muassa sillä, että Suomessa tilintarkastusvelvollisuus ulottuu nyt pienempiin yhteisöihin kuin muualla Euroopassa. Näin onkin, ja ehkä juuri siksi meillä on eurooppalaista keskiarvoa vähemmän harmaata taloutta. Suomessakaan harmaan talouden määrä ei ole vähäinen: eri arvioiden mukaan harmaata taloutta on noin 5,5−14 prosenttia bruttokansantuotteesta. Euroopan maiden keskiarvon arvioidaan olevan 16−18,5 prosenttia bruttokansantuotteesta – yksittäisillä mailla pahimmillaan jopa noin 30 prosenttia.Kansantalouden kannalta on tärkeää torjua harmaata taloutta, edistää laillista yritystoimintaa ja lisätä yhteiskunnallista luottamusta. Se on myös kuntien edun mukaista. Jos yritykset jättävät maksamatta ennakonpidätykset, sosiaaliturva- ja eläkemaksut sekä yritystoiminnan verot, siitä kärsivät lopulta veronmaksajat. Saamattomat verotulot johtavat suurempiin veroprosentteihin tai maksuihin sekä julkisten palvelujen heikkenemiseen.Suomessa yritysten tilinpäätöstiedot varmentaa ulkopuolinen tilintarkastaja, joka on lakisääteisessä vastuussa toiminnastaan. Tilintarkastaja on yhtiöstä riippumaton, ja tilintarkastajien toimintaa valvoo Patentti- ja rekisterihallituksen tilintarkastusvalvonta. Suomessa on muusta Euroopasta poiketen säädetty myös julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksesta.toiminnan luotettavuutta varmennetaan läpinäkyvyyden lisäksi laillisuusvalvonnalla. Kuntalaissa korostuu kuntakonsernin merkitys. Lain mukaan tilintarkastajan tulee lausua siitä, antaako konsernitilinpäätös oikeat ja riittävät tiedot ja onko kunnan sisäinen valvonta sekä konsernivalvonta järjestetty asianmukaisella tavalla.Suomen kunnilla oli Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2016 runsaat 2 600 tytäryhteisöä. Määrä on kasvanut lähes koko 2000-luvun. Tytäryhteisöistä vajaalla 80 prosentilla oli alle kymmenen työtekijää ja noin 65 prosentilla liikevaihto oli ­alle 400 000 euroa.Kuntalaissa on säädetty, että kunnan toiminta käsittää myös omistukseen, sopimuksiin ja rahoittamiseen perustuvan toiminnan. Kunta vastaa esimerkiksi sopimuksen perusteella järjestämästään toiminnasta, jonka yksityinen palveluntuottaja tuottaa. Kuntalain kattavuuden vuoksi kuntien on varmistettava palveluntuottajien toiminnan lainmukaisuus. Näin on tähän asti tehty myös mikroyrityksissä lainmukaisella tilintarkastuksella. Hallituksen esityksen mukaan näin ei jatkossa enää olisi.Jos kunnat haluaisivat ostaa palvelujaan mikroyrityksiltä, sopimuksissa tulisi erikseen vaatia tilintarkastusta. Toinen vaihtoehto olisi keskittää palveluntuotanto suurille toimijoille, joiden toiminta kuuluu jo lähtökohtaisesti tilintarkastuksen piiriin. Lakiesityksen tavoitteena ei varmaankaan ole heikentää mikroyritysten asemaa kuntien palveluntarjoajina?Jos sote- ja maakuntauudistus toteutuu, myös maakunnat ovat saman haasteen edessä.