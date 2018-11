Mielipide

On erehdys verrata nykymaailmaa 1920- ja 1930-lukuihin: Me emme elä "Weimarin hetkeä"

muistuttaa päivä päivältä enemmän 1930-lu­kua.Tältä saattaa tuntua, jos on kuunnellut liberaalin Euroopan ääniä.Viimeksi puhui Ranskan presidentti Emmanuel Macron.”Vanhat demonit pulpahtavat takaisin pintaan”, Macron sanoi sunnuntaina Pariisissa. ”Ne ovat valmiina saattamaan päätökseen kaaoksen ja kuoleman ­työnsä.”Tietty paatos on aina kuulunut Ranskan johtajien puheenparteen. Macron puhui juhlallisuuksissa, joissa muisteltiin ensimmäisen maailmansodan päättymistä tasan sata vuotta sitten.ajatukset ovat sinänsä tol­kullisia. Hän on paukuttanut samaa viestiä koko marraskuun: nationalismi on pahasta, eikä sillä ole mitään tekemistä terveen isänmaallisuuden kanssa.Historiallinen yhtymäkohta löytyy 1920- ja 1930-luvuilta.”Meidän aikamme ja maailmansotien välisen ajan samankaltaisuudet hätkähdyttävät minua”, Macron sanoi Ouest-France-lehden haastattelussa.”Euroopassa on pelon, nationalistisen käpertymisen ja talouskriisin seurausten luomia jakolinjoja. Melkeinpä järjes­telmällisesti tulee näkyviin kaikki se, mikä määritti Euroopan elämää ensimmäisen maailmansodan jälkeen vuoteen 1929.”Vuosi 1929 oli suuren romahduksen vuosi. Maailmanlaman harvoja voittajia olivat natsit. Saksassa luhistui Weimarin hutera tasavalta – hyytävin seurauksin.Macron ei ole ainoa hälytyskellojen soittaja. Viime vuosina on ollut miltei muodikasta puhua ”Weimarin hetkestä”, että nyt punnitaan, onko edessä liberaalin demokratian voitto vai kurimus.demokratia on kiistatta puolustuskannalla. Katso Washingtoniin, katso Budapestiin ja Roomaan, katso Marine Le Penin sielunmaisemaan, katso melkeinpä minne vain.Vaikka Macron on hyvällä asialla, tekee mieli väittää vastaan. Emme me elä Weimarin hetkeä.Historiallisiin rinnastuksiin kannattaa suhtautua varauksin. Eurooppa on paljon vakaampi manner kuin 90 vuotta sitten. Meidän liberaalit demokratiamme eivät hevin huoju, koska ne ovat niin liberaaleja ja niin demokratioita.Ongelmat ovat Euroopassa todellisia ja suuria, mutta ne ovat nykyajan ja lähi­tulevaisuuden ongelmia. Jos maailmamme muistuttaa päivä päivältä enemmän jotain, niin 2020-lukua.