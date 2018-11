Mielipide

Kevytautot lisäisivät nuorten liikennepäästöjä

Eduskunnalla

Hallituksen

Kuten

Kevytautot

Kevytautojen

on käsittelyssä hallituksen esitys kevytautoista. Esitys on erikoinen, sillä se on sekä hallituksen liikenneturvallisuus- että ilmastotavoitteiden vastainen.Hallituksen esityksen perusteluissa tämä on häivytetty keskittymällä tarkoitushakuisesti turvallisuusvaikutuksissa 15–17-vuotiaiden ikäryhmään ja päästövaikutuksissa koko tieliikenteen päästöihin.esityksen arvion mukaan kevytautoja voisi tulla liikenteeseen noin 20 000. Automäärän kasvaminen kokemattomien ja ilman ajo-opetusta jäävien kuljettajien käsissä aiheuttaa merkittävän uhan erityisesti jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuudelle.Kevytauto ei nimestään huolimatta olisi kevyt: se on jopa 1 500 kiloa painava ajoneuvo. Jarrutusmatkat ovat mopoautoja pidemmät ja seuraukset suojaamattomille liikkujille vakavammat.Onnettomuustietoinstituutin mukaan havainnointi- ja ennakointivirheet ovat mopoauto-onnettomuuksien tyypillisiä syitä, ja kevytautojen mahdollistama matkustajamäärän kasvu lisäisi näitä virheitä. Toki siirtymä mopoista kevytautoihin vähentäisi yksittäisonnettomuuksien vakavuutta, jos kevytautoja ei viritetä.kaikkia muitakin nopeusrajoitettuja ajoneuvoja, kevytautoja voidaan virittää kulkemaan yli sallitun 45 kilometrin tuntinopeuden. Kevytautojen tehot riittävät viritettynä jopa 160 kilometrin tuntinopeuteen, joten seuraukset ovat huomattavasti vakavammat kuin mopoautojen virittämisellä.Lakiesityksen liikenneturvallisuusselvityksissä ei ole arvioitu mahdollisen virittämisen aiheuttamia riskejä. Tämä on erikoista, koska esityksessä tunnustetaan, että Ruotsin A-traktoreista yli puolet on viritetty kulkemaan yli 80 kilometrin tuntinopeutta.lisäisivät hallituksen esityksen mukaan teiden henkilöliikenteen päästöjä 0,4 prosenttia. Määrä ei kuulosta suurelta, mutta Trafin selvityksen mukaan kasvu kevytautoja käyttävän ikäluokan päästöissä on 30 prosenttia. Näin suuri kasvu päästöissä ei ole sovitettavissa yhteen liikenteen ilmastotavoitteiden kanssa.Päästölaskelmissa ei ole huomioitu, miten auton omistaminen valmiiksi 18-vuotiaana vaikuttaa aikuistuvan nuoren liikennetottumuksiin. Ei myöskään ole huomioitu, miten uusi laki vaikuttaa mahdollisuuksiin järjestää joukkoliikennettä erityisesti haja-asutusalueilla, missä nuoret muodostavat ison osan joukkoliikenteen käyttäjistä. Henkilöliikennetutkimusten perusteella on selvää, että jos auto omistetaan, sitä myös käytetään. Jos joukkoliikennepalvelut eivät ole riittävällä tasolla, niitä ei käytetä.sijaan hallituksen tulisi kannustaa nuoria joukkoliikenteen, uusien liikennepalvelujen, tavallisten ja sähköavusteisten pyörien sekä sähkömopojen käyttäjiksi. Näillä varmistetaan nuorten liikkumisen vapaus turvallisesti ja päästöttömästi tulevaisuudessakin.