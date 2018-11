Mielipide

Kumpi on suurin, Ali vai Trump?

Tämä kuulosti jotenkin tutulta:”Minä olen suuri moraalinen johtaja.””Ihmiset pitävät minusta.””Sinä olet hirveä ihminen.””Voisin antaa kaikille potkut nyt heti.”Kotisohvalta suorassa lähetyksessä seurattuna Donald Trumpin lehdistötilaisuus väli­vaalien jälkeen oli typerryttävä, ajoittain kauhistuttava ja myös kiehtova.Tykitystä kesti 87 minuuttia. Trump hyökkäsi, pilkkasi vastustajiaan ja ylisti itseään. Toimittajat eivät säästäneet ruutia kysymyksissään Trumpille.on jo viikko – nyky­menolla iäisyys –, mutta mieleen palasivat puheet vuosien takaa.”Minä olen suurin”, hoki nyrkkeilyn raskaan sarjan edesmennyt kolminkertainen maailmanmestari Muhammad Ali noustessaan parrasvaloihin 1960-luvulla.Hän ei ollut vaatimaton: ”Toivon, että ihmiset rakastaisivat kaikkia yhtä paljon kuin minua.”Hänkään ei säästellyt sanojaan vastustajistaan.”Frazier on niin ruma, että hänen pitäisi lahjoittaa kasvonsa villieläin­virastolle”, Ali sanoi Joe Frazierista, jota vastaan hän 1970-luvulla hävisi yhden ottelun mutta voitti kaksi.kuolemaansa kesäkuussa 2016 Ali ehti nousta Yhdysvalloissa kansallis­sankariksi, jonka muiston vaalijat tuskin ilahtuvat vertauksista Trumpiin. Alia ja Trumpia kuitenkin yhdistää ainakin se, että molemmilla on ollut suuri suu.Lisäksi Trumpille joutuu antamaan tunnustusta siitä, ettei häntäkään tyrmätä helpolla. Lehdistötilaisuudesta muistetaan Trumpin henkilökohtainen hyökkäys CNN:n toimittajaa Jim Acostaa vastaan. Sen jälkeen tilaisuus kuitenkin jatkui, eikä tunnelma hellittänyt.Tällaisessa suorassa kohtaamisessa voisi olla jotakin opittavaa myös Suomessa. Täällä presidentin toiminnan arvostelu parin toimittajan kirjassa riittää aiheeksi useamman viikon kohuun.Tärkeä ero Alin ja Trumpin välillä on se, että Ali on näyttönsä antanut. Hän todella oli suurin ja paras siinä mitä teki, eikä hän vahingoittanut vastustajiaan nyrkkeilykehän ulkopuolella. Frazieriltä hän pyysi jälkikäteen anteeksi.Trump on saattanut kuitenkin ottaa oppia siitä, mitä muuta Ali sanoi todetessaan olevansa suurin.”Minä olen suurin. Sanoin niin jo ennen kuin tiesin olevani. Arvelin, että jos sanon sen tarpeeksi usein, saan maailman vakuuttuneeksi, että todella olen suurin”, kuuluu koko sitaatti.