Mielipide

Kolmikannan kriisistä on etsittävä ulospääsy

Työnantajien,

Kriisin

Uskon,

Tupoihin

Kolmikannan

työntekijöiden ja valtiovallan kolmikantaisesta lainsäädäntövalmistelusta on tullut joillekin kirosana. Sitä pidetään jarruna uudistumiselle ja poliittiselle päätöksenteolle. Välillä kolmikantaa kehutaankin – esimerkiksi nyt, kun umpisolmussa olleeseen kiistaan ­irtisanomislaista pystyttiin loihtimaan yhteiset perustelut.Kolmikannan kriisi kulminoitui tänä syksynä kalliiseen kiistaan, jossa ay-liike vastusti hallituksen suunnitelmia poliittisilla työtaisteluilla. Puhuttiin jopa parlamentarismin kriisistä, kun kaikki eivät halunneet tunnustaa eduskunnan luottamusta nauttivan hallituksen toimivaltaa.taustalla on monia syitä. Yksi keskeinen selittäjä on työmarkkinasopimisessa tapahtunut valtava muutos. Keskitetyt työmarkkina­ratkaisut jäivät historiaan, mikä on järisyttänyt valtasuhteita. Mannerlaatat eivät ole vieläkään asettuneet uusiin uomiin.Tulopoliittiset kokonaisratkaisut olivat vuosikymmeniä kolmikannan ydintä. Ratkaisuilla sovittiin palkoista, työehdoista, työlainsäädännöstä ja sosiaaliturvasta. Elinkeinoelämä luopui tupoista lopullisesti keväällä 2016, jotta voidaan paremmin edistää tuottavuutta ja paikallista sopimista. Keskitetyt ratkaisut ovat ­nopealiikkeisessä maailmassa liian kankea malli. Elinkeinoelämän keskusliitolla EK:lla säilyi mandaatti neuvotella lainsäädännöstä ja so­siaaliturvasta.Palkoista ja työehdoista sovitaan nyt liitoissa ja toivottavasti kasvavassa määrin työpaikoilla. Tältä osin muutos löysi nopeasti uuden polun. Tupojen toinen puoli – työ­elämän lainsäädäntöasiat – hakee sen sijaan vielä identiteettiään.On aivan oikein, että poliittinen päätösvalta on lainsäädäntöasioissa kasvanut. Lainsäädännön valmistelu kuuluu hallitukselle ja laeista päättäminen eduskunnalle. Kun ­tupojen kaltaisia suuria paketteja ei enää tehdä, työmarkkinaosapuolilla ei ole päätöksiin entisen kaltaista vääntövoimaa, saati veto-oikeutta. Tänä syksynä kipuilu näkyi suhteettomina, ulkopuolisiin kohdistuneina poliittisina työtaisteluina.että jokainen hallitus väristä riippumatta ottaa avosylin vastaan kolmikannassa hyvin valmistellut ja eteenpäin katsovat työmarkkinauudistukset. Vuonna 2017 voimaan tullut työeläkeuudistus oli tällainen. Myös kilpailukykysopimus syntyi lopulta kolmikannassa.Kolmikannan tulokset ovat olleet parhaita työeläkeratkaisuissa. Kyseessä ovat niin suuret, konkreettiset ja jokaisen kukkaroa koskettavat asiat, että osapuolilla on ollut halu yhteisiin ratkaisuihin.Työlainsäädännön uudistamisessa kolmikannan tulokset ovat sen ­sijaan olleet laihoja. Aikaa on käytetty lillukanvarsien käsittelyyn, ja merkittävät uudistukset ovat jääneet tekemättä. Kotimaiset ja kansainväliset tutkimukset ovat osoittaneet, että juuri työmarkkinoiden jäykkyys on Suomen heikkous.ei ole paluuta, eikä elinkeinoelämä enää hyväksy palkka­ratkaisujen ja lainsäädäntöhankkeiden niputtamista. Työnantajapuoli ei ­liioin haikaile maailmaa, jossa osapuolet saattoivat veto-oikeudellaan estää lainsäädännön uudistamisen. Näin siitä huolimatta, että poliitikkojen tekemät ratkaisut eivät aina ole työnantajienkaan mieleen.Mitä kolmikannalle sitten pitäisi tehdä? Parhaimmillaan kolmikanta on toimivaa vuoropuhelua valtio­vallan, työnantajien ja palkan­saajien kesken. Järjestöissä on osaamista, ja hallituksen kannattaa hyödyntää se jatkossa paremmin. Järjestöiltä toimiva vuoropuhelu edellyttää puolestaan rohkeutta, kykyä luopua vanhasta sekä halua ym­märtää toisten näkökulmia. Jokaisen osapuolen pitää katsoa peiliin. Aivan olennaista on jaettu ymmärrys muutosten tarpeellisuudesta.Vaikka yhteistä näkemystä ei syntyisi, poliittisten päättäjien on hyvän vuoropuhelun jälkeen helpompi tehdä omat ratkaisunsa. Faktat ja osapuolten näkemykset olisivat hyvin tiedossa.kritiikki kohdistuu ennen muuta uudistumiskyvyn puutteeseen. Kritiikki on otettava vakavasti. Järjestöt ovat kyenneet usein ratkaisuihin vasta pakon edessä. Enää se ei riitä: tarvitaan vahvaa etunojaa. Onko järjestöillä tähän valmiutta?Palkkio odottaa kaikkia. Uudis­tumalla luomme edellytykset Suomen pärjäämiselle, talouskasvulle ja ­hyvälle työllisyydelle. Myös turhat työrauhahäiriöt voidaan välttää.