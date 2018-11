Mielipide

Nuoret ikäluokat jatkavat Suomessa pienentymistään – väestöpolitiikka pitää nostaa laajaan keskusteluun

Tilastokeskus

Maapallolla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Edessämme

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Väestöliiton

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa https://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/ https://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/

julkaisee marraskuussa Suomen uuden väestöennusteen. Etukäteen on tiedossa, että syntyvyys on alentunut jo kahdeksan vuotta: se oli vuonna 2017 ennätysalhainen, ja vuoden 2018 aikana lasku on jatkunut. Syntyvien lasten vuosittainen määrä on tämän vuosikymmenen aikana pienentynyt yli 60 000:sta noin 50 000:een. Yksi nainen saa nykyään keskimäärin alle 1,5 lasta.elää nuoria enemmän kuin koskaan. Samalla Suomessa ja monissa muissa vauraissa maissa nuoret ikä­luokat jatkavat pienentymistään. Luonnollinen väestönkasvumme on negatiivinen, eli Suomen nykyinen varovainen väestönkasvu nojautuu maahanmuuttoon.Suomesta on tullut ikärakenteeltaan ja nyt myös syntyvyyden osalta Euroopan Japani. ­Tavallaan olemme koko maapallon väestökehityksen etu­rintamassa, niin hyvässä kuin pahassakin. Väestömme on pitkälti hyvinvoiva ja hyvin koulutettu. Samanaikaisesti huoltovaje on huolestuttava ja ekologinen jalanjälkemme liian suuri.on vaihe, jolloin meidän on löydettävä keinot ­pitää eri ikäluokkien hyvinvoinnista huolta samalla, kun työssä käyvien osuus väestöstä pienenee. Vanhimmat ikäluokat tarvitsevat eläkkeitä ja palveluja. Työssä käyviä ei voida uuvuttaa sorviensa ääreen. Perheen perustamiseen tulee luoda tässä ajassa toimivia kannustimia. ­Jokaisen suomalaisen on opittava elämään niin, että ilmastonmuutos saadaan pysäytettyä ajoissa.Julkisessa keskustelussa yhtenä ratkaisuna väestörakenteen haasteisiin on esitetty työperäisen maahanmuuton lisäämistä. Tällöin maahanmuuttoa tulisi olla selvästi nykyistä enemmän. Haasteena tässä on niin poliit­tinen tahtotila kuin sekin, että Suomen tilannetta vastaava ­väestörakenne vallitsee muissakin EU-maissa. Myös niihin ­tarvitaan työntekijöitä toisista maista. Kilpailu koulutetuista maahanmuuttajista kiristynee. Suomeen tämä heijastuu jo nyt aivovientinä.Nuoret aikuiset ratkaisevat syntyvyyden henkilökohtaisilla lapsitoiveita koskevilla näkemyksillään ja päätöksillään. He kysyvät, minkälainen taloudellinen taakka heille ja heidän lapsilleen koituu edellisten ­sukupolvien hyvinvoinnin turvaamisesta.He kysyvät myös, pystyvätkö nyt päätöksenteossa vahvimmin edustetut ikäluokat tekemään ratkaisuja, joilla ilmastonmuutos pysyy edes kohtuullisena ja joilla mahdollistetaan hyvä elämä tulevillekin polville.Väestörakenteen tuomiin haasteisiin ei ole helppoja ratkaisuja. Kysymys siitä, minkälaista väestöpolitiikkaa Suomen tulisi harjoittaa, olisi viimeistään nyt nostettava rohkeasti politiikan agendalle ja laajaan keskusteluun. Mikä on Suomen idea ja ketkä Suomessa tulevaisuudessa elävät?Väestöntutkimuslaitoksen laatima perhe­barometri 2018 perheiden odotuksista 2020-luvun perhepolitiikalle julkaistaan marraskuun aikana. Väestöliitto tuottaa myös yhdessä Työeläkevakuuttajat Tela ry:n kanssa keskustelusarjan väestöpolitiikasta ja Suomen ideasta. Sarja alkaa YK:n väestörahaston tuoreen, vuoden 2018 väestöraportin julkaisemisella. Raportin aiheena on maailman syntyvyys. Tämän pohjalta teemme vuoden 2019 aikana ehdotukset kestävän väestöpolitiikan linjaamiseksi.