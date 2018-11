Mielipide

Ainoa lääke länsimetron ruuhkiin on laitureiden pidentäminen

Suuret

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa https://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/ https://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/

liikenneinvestointi­hankkeet pitäisi aina suunnitella vähintään useiden vuosikymmenien aikajänteellä ja mahdollinen liikennemäärän kasvu huomioiden.Länsimetron rakennuskustannuksissa pyrittiin lyhytjänteisesti säästämään, kun laitureista tehtiin 90 metrin mittaisia, vaikka vanhoilla asemilla laiturit ovat 135-metrisiä. Näin ollen metroa joudutaan nykyään ajamaan kahdella vaunuparilla aikaisemman kolmen vaunuparin sijasta. Ajateltiin, että metron automatisointi hoitaa ongelman tiheämmillä vuoroväleillä. Metron liikenne on kuitenkin jo ruuhkautumassa, ja ongelman ratkaisuksi on ehdotettu muun muassa ylimääräisiä kääntö­raiteita.Pitkällä aikavälillä ainoa järkevä ratkaisu länsimetron ruuhkaongelmaan on kaikkien metroasemien laitureiden pidentäminen mahdollisimman nopealla aikataululla 135-metrisiksi eli kolmella vaunuparilla liikennöitäviksi.Jotta tämä laitureiden pidennys saataisiin tehtyä mahdollisimman nopeasti ja kustannustehokkaasti, koko länsimetron liikenne pitäisi pysäyttää rakentamisen ajaksi. Tänä aikana julkinen liikenne korvattaisiin väliaikaisesti linja-autoilla.Laitureiden pidentämiseen voi helposti kulua aikaa useita kuukausia tai jopa vuosi, mutta kyse olisi vain lyhytaikaisesta paluusta bussiliikenteeseen.