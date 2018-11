Mielipide

Vuokra- ja omistusasunnot kannattaisi sijoittaa samaan rappuun

Helsinki

ja muut Suomen kasvukeskukset ovat kansainvälisesti vertaillen asuinaleittain hyvin sekoitettuja ja moniarvoisia. Kaavoituspolitiikka on ollut onnistunutta, kun samoihin kaupunginosiin ja samoille asuinalueille on kaavoitettu erilaisia asuintaloja arvokkaista omistusasunnoista erilaisiin vuokra-asuntoihin.Tämä on johtanut siihen, että kansainvälisesti vertaillen ­alueellinen eriytyminen on ­ollut vähäistä. Viime aikoina eriytymistä on kuitenkin tapahtunut yhä enemmän. Siksi ­tarvitaan uusia keinoja, jotta alueet säilyisivät sekoittuneina ja moniarvoisina.Keskeinen ongelma on se, ­että vaikka vuokra- ja omistustalo olisivat vierekkäin, kaikki tietävät kumpi on kumpi. Talon maine tulee sen mukaan. Tätä ilmiötä torjutaan maailmalla sillä, että tuettuja vuokra-asuntoja ja vapaarahoitteisia omistus­asuntoja on samoissa taloissa ja rapuissa.Suomessa lähtökohtana on ollut kaavoittaa kortteleittain tai korkeintaan rakennuksittain erilaisia asuintaloja. Tämä ei kuitenkaan enää tulevaisuudessa riitä sekoittumiseen, koska korttelittainen eriytyminen on jo merkittävää. Jatkossa alueellinen eriytyminen korttelitasollakin pienenisi oleellisesti, jos erilaisia asuntoja olisi saman kaupunginosan sijaan samassa rakennuksessa. Näin samasta alaovesta kulkisi sekä kovan rahan asunnon omistaja että kaupungin tuetun vuokra-asunnon asukas.Kovan rahan omistusasuntojen kanssa samaan rakennukseen voisi sijoittaa tuettuja vuokra-asuntoja, hitas-asuntoja tai asumisoikeusasuntoja, jotka jatkossa ovat ehkä osuuskunta-asuntoja.Tämä olisi aitoa sekoittamispolitiikkaa, kun alaovi olisi yhteinen tuloista ja yhteiskuntaluokasta riippumatta.New Yorkin kaupunki raportoi kestävästä kehityksestä kaupunkitasolla, kun yleensä kestävästä kehityksestä raportoidaan valtiotasolla. New York torjuu segregaatiota laittamalla vuokra- ja omistusasunnot samaan rappuun.Helsinki suunnittelee seuraavansa New Yorkia raportoinnissa kestävästä kehityksestä. Mallin ottaminen New Yorkista myös segregaation torjunnassa olisi edistyksellistä.