Mielipide

Irtisanomiskiista voisi jo unohtua

Edus­kunnan

Mikä

Irtisanomiskiistan

täysistunnossa käytiin torstaina lähete­keskustelu aiheesta, joka aiemmin syksyllä sai Suomen työmarkkinat järkkymään: niin sanotusta irti­sanomislaista, tarkemmin yhden pykälän lisäyksestä työsopimus­lakiin.Lähetekeskusteluun päätynyt versio tosin järkyttää tuskin ketään. Sen sijaan vanhemmat versiot samasta aiheesta saivat palkansaajat pillastumaan lakkoihin asti.SAK ja STTK vielä pitivät pääministeri Juha Sipilää (kesk) jännityksessä, kun ne käsittelivät hallituksissaan Sipilän tekemää kompromissiesitystä. Siihen saakka liitot lupasivat vain keskeyttää työtaistelut, eivät lopettaa niitä.Nyt työtaistelut ovat toivottavasti jo loppuneet. Vain AKT on julmistellut, että poliittisia työtaistelutoimia ei ole vielä rajattu ulos työkalupakista.Tyytymättömyyttä on toki muissakin liitoissa, erityisesti naisvaltaisilla aloilla. Niillä irtisanomissuoja on usein samaa tasoa työsopimuslain kanssa, kun monella miesvaltaisella alalla irtisanomissuoja on merkittävästi parempi. Esimerkiksi irtisanomisaika voi olla miesvaltaisilla aloilla pidempi.oikein sai pääministeri Sipilän yllättäen niin joustavaksi ammattiyhdistysliikettä kohtaan? Aiemminhan hän on ottanut enemmän tai vähemmän tietoisesti yhteen ay-liikkeen kanssa. Välit ovat olleet kylmät hallitustaipaleen alusta lähtien. Skisma alkoi niin sanotuista pakkolaeista, joita ei sitten tullutkaan.Ehkä Sipilä ajatteli, että hän ei voi juuri nyt taistella usealla eri rintamalla. Päällimmäisenä Sipilän prosessikaaviossa saattaa nyt hyvinkin olla sote- ja maakuntauudistus. Siltäkin saattaa aika olla lopuillaan, jos uudistus mielitään päättää vielä tämän hallituskauden aikana.lopputulos oli sellainen, että sen hyväksyivät palkansaajajärjestöjen lisäksi jopa Suomen Yrittäjät. Jotain epäselvää asiassa vielä on, koska palkansaajajärjestöjen mielestä juuri mikään ei nykykäytännöstä muutu, kun taas Suomen Yrittäjien mielestä muutos on selvä. Yrittäjäjärjestön toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen jopa kehui ratkaisua.Suomen Yrittäjien taistelu ammattiyhdistysliikkeen kanssa ei missään tapauksessa pääty tähän hallituskauteen. Riippuu tosin tulevien hallitusten kokoonpanoista, milloin yhteenottoja on taas luvassa.