Mielipide

Yritysten pitäisi investoida rohkeammin

Suomalaiset

Investointi-Suomi

Varaa

Yritysten

Investointien

yritykset investoivat liian vähän. Edellisinä nousukausina ennen it-kuplan tai finanssikriisin puhkeamista netto­investoinnit olivat yli kolme kertaa suuremmat kuin nyt. Vaikka edellisiä nousukausia voi luonnehtia myös kestämättömiksi, nykytilanne sallisi ilman yli­kuumenemisen oireita selvästi suuremman investointi­aktiivisuuden.Nyt investoinnit ovat sentään pää­oman kulumista suuremmat, mutta eroa on vain kaksi miljardia euroa vuodessa. Hälyttävää on myös se, että netto­investointien kasvu on pysähtynyt, mikä sopii huonosti kuvaan nousukaudesta.on pelon vallassa. Rahaa on, mutta uskoa tulevaan ei. Kiinteistösektorin ulkopuolella keskimääräinen suomalainen pörssiyritys tekee selvästi enemmän voittoa kuin sillä on velkaa. Ennen finanssikriisiä suuremman investointiaktiivisuuden ­aikaan velkataso oli voittoihin nähden selvästi kor­keampi.Velkaantumisen karttaminen on paradoksaalisesti kiihtynyt sen jälkeen, kun Euroopan keskuspankki aloitti lainakustannusten madaltamisen niin sanotulla määrällisellä elvytyksellä tämän vuosikymmenen puolivälin tienoilla. Samoihin aikoihin myös yritysten kannattavuus alkoi kohota, ja se olisi periaatteessa sallinut nykyistä voimakkaamman investointiaktiivisuden. Toisin on kuitenkin käynyt.Osakeanalyytikkojen mukaan yritykset voivat tehdä turvallisin mielin investointeja ja yrityskauppoja niin kauan kuin nettovelka pysyy alle kaksinkertaisena suhteessa voittojen määrään. Näin laskettuna keskimääräisellä pörssiyrityksellä on tänä vuonna varaa noin 500 miljoonan euron investointeihin.Kun pörssiyrityksiä on kymmeniä, kaikilla pörssiyrityksillä olisi varaa yhteensä kymmenien miljardien bruttoinvestointeihin. Se on paljon, sillä yrityssektorin brutto­investoinnit Suomessa ovat olleet viimeksi kuluneen vuoden aikana yhteensä noin 26 miljardia euroa.uusiin investointeihin on koko yrityssektorilla, muillakin kuin pörssiyrityksillä.Yleensä yritykset velkaantuvat nousukaudella investointien lisääntyessä. Velkaantuminen on huipussaan suhdannekäänteessä, kun velkaa on kertynyt, korot ovat ylhäällä ja voitot kääntyvät laskuun. Laskukauden edetessä velkoja maksetaan pois, korot laskevat ja voitot alkavat vähitellen palata.Nykyinen nousukausi näkyy selvästi Yhdysvaltojen ja Ruotsin alijäämäisiksi kääntyneillä yrityssektoreilla. Suomen yrityssektori kehittyy toisin. Kannattavuutta parannellaan, ja voittoa jaetaan mieluummin osinkoina kuin sijoitetaan tulevaan kasvuun investointeina.hyvä rahoitustilanne paljastaa myös, että vähäisten kotimaahan tehtyjen investointien ohella panostukset ulkomaille ovat jääneet pieniksi. Muuten yrityssektori ei näyttäisi paranevaa rahoitustasapainoa kotimaassakaan. Suomalaisen teknologiateollisuuden työvoimasta suurin osa työskentelee jälleen Suomessa eikä ulkomailla, toisin kuin muutama vuosi sitten.Suomalaiseen yrityssektoriin on jäänyt pelko päälle. Takana on kymmenen vuoden lamaantuma, ja virkamieskoneisto on pelotellut kansakunnan ikääntymisen tuhoisuudella. Yrityksiin pitäisi valaa uskoa: rahat riittävät. Ja kertoa, että investointeja ei tarvitse lopettaa väestön vanhenemisen vuoksi.Globaalissa ja väestömäärältään kasvavassa maailmassa suomalaisten ikääntyminen ei välttämättä tarkoita työvoimapulaa ja hidasta talouskasvua. On katsottava maailmalle. Suomen vienti on vain 0,2 promillea maailman vientimarkkinoista. Kysyntää kyllä riittää, jos kilpailukykyisiä tuotteita on tarjolla.vähäisyys voi myös olla seurausta itseään ruokkivasta piirteestä. Suomen tutkimus- ja kehityspanokset ovat olleet laskusuunnassa Nokian romahdettua, ja myös Nokia-klusterin ulkopuolella aineeton pääomakanta on kääntynyt laskuun. Innottomuus uuden etsintään voi jo näkyä uusien investointitarpeiden vähyytenä.Suomen pitäisi herätä digitalisaation tuomiin mahdollisuuksiin ja investoida vahvemmin uuteen teknologiaan. Uusi teknologia nostaa tuottavuutta ja säästää työvoimaa.Koulutuksen ansiosta Suomi voi menestyä, kun vain uskallusta riittää. Osaava kansakunta pystyy kukoistamaan väestön vanhetessakin. Lisäkysyntä tulee ulkomailta.