Mielipide

Emme yksinkertaisesti uskalla hankkia toista lasta – työelämä on liian vaativaa

Olen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa https://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/ https://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/

kolmekymppinen korkeasti koulutettu nainen keskikokoisesta suomalaisesta kaupungista. Sain ensimmäisen, hartaasti toivotun ja odotetun lapsen vuonna 2016. Nyt näyttää siltä, että hän jää ainoakseni. Alun perin minusta piti tulla suurperheen tai vähintään kahden lapsen äiti. Miten näin pääsi käymään?Syitä on monia uniongelmista tukiverkkojen puutteeseen, mutta tärkein yksittäinen syy on työelämän kiristyminen. Mieheni tekee asiakaspalvelutyötä, jonka vaatimukset ovat kasvaneet vuosi vuodelta. Tämän seurauksena hän ei jaksa eikä aina edes pysty hoitamaan ”omaa puolikastaan” eli olla tasaveroinen hoitaja minun, lapsen äidin, rinnalla.Itse olen joutunut kokemaan akateemisen pätkätyöläisyyden ja äitiyden yhdistämisen karuimmillaan. Yritän nyt saada työelämän syrjästä kiinni perustamalla oman yrityksen.Parisuhteemme on ymmärrettävästi kriisiytynyt tänä aikana katkeamispisteeseen. Emme osanneet ennakoida perheen ja työn yhteensovittamisen olevan näin vaikeaa. Tässä tilanteessa emme yksinkertaisesti uskalla yrittää toista lasta.Voiko yksi syy kokonaishedelmällisyysluvun laskemiseen olla se, että yhä useammat perheet jättävät toisen lapsen hankkimatta?