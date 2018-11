Mielipide

Sata vuotta sitten ei todellakaan koittanut rauha

Sata vuotta

Uusia

Lopulta

ja kuusi päivää sitten ensimmäinen maailmansota päättyi ja Euroopassa koitti rauha.No ei todellakaan.Saksassa Elsass-Lothringenissa alkoi saman tien työläisten vallankumous, ja osavaltio julistautui itsenäiseksi neuvostotasavallaksi. Berliinissä puhkesi tammikuussa 1919 kommunistien spartakistikapina, ja Bremenissä työläisneuvostot ottivat vallan.Maaliskuussa kommunistit ottivat vallan Unkarissa, huhtikuussa Baijerissa. Unkari joutui sotaan Tšekkoslovakiaa ja Romaniaa vastaan, ja kesällä 1919 Romania valtasi Budapestin. Kreikka taas kaappasi luhistuneelta Osmanien valtakunnalta nykyisen Turkin länsirannikon ja soti uutta Turkin tasavaltaa vastaan syksyyn 1922 saakka. Maailmansodan voitonjakoon pettynyt Italia taas miehitti suomalaisturisteille tutun Antalyan.Puola soti ankarasti Neuvosto-Venäjää vastaan. Venäjän sisällissota oli vasta alussa. Anarkistit hallitsivat suuria alueita Ukrainassa, ja Suomen itäpuolella pohjoisessa oli brittiläisiä ja amerikkalaisia joukkoja, jotka tukivat Venäjän valkoisia. Suomenlahden etelärannalla valkoinen kenraali Nikolai Judenitš teki syksyllä 1919 yllätyshyökkäyksen Virosta Petrogradiin eli Pietariin ja melkein valtasi sen.valtioita tai yrityksiä valtioiksi syntyi ja katosi, kuten inkerinsuomalaisten niin sanottu Kirjasalon tasavalta. Se oli pieni kyläryhmä Suomen ja Venäjän vanhan rajajoen tuolla puolella, ja sillä oli Suomen rahoittama pikku armeija ja myös oma postimerkki.Kirjasalon tasavalta ei ollut juuri hullumpi ajatus kuin italialaisen kirjailijan Gabriele D’Annunzion yksityinen minisota. Hän hyökkäsi nykyisen Kroatian rannikolle ja valtasi Italialle Fiumen kaupungin. Italia ei sitä huolinut, joten D’Annunzio julisti Fiumen itsenäiseksi ja itsensä sen johtajaksi. Parvekkeelta hän teki mustapaitaisille kannattajilleen roomalaistervehdyksiä. Tämän tervehdyksen ottivat pian käyttöön fasistit.sotiminen loppui ja rajat määriteltiin. Syntynyt Euroopan kartta on melkein sama kuin nykyinen. Vanhaan karttaan pitäisi lähinnä lisätä Jugoslaviasta syntyneet pikkuvaltiot, siirtää Puolaa länteen ja kutistaa samalla Saksaa.Saksa on sen jo hyväksynyt. Unkari taas menetti ensimmäisessä maailmansodassa maa-alastaan yli puolet, Venäjä melkein kaikki vanhat alusmaansa Euroopassa. Niillä kummallakin on yhä sopeutumisvaikeuksia.