Mielipide

Verkottuva puolustus vie Suomen valintojen eteen

Eurooppalainen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Viime vuosina

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Samanhenkisten

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomi

puolustusyhteistyö on parhaillaan kiihkeässä murrosvaiheessa. Yhteistyö yleistyy nopeasti, ja se kertoo monien eurooppalaisten maiden tarpeesta reagoida viime vuosina synkentyneisiin uhkakuviin.Vaikka kollektiivisen puolustuksen tarve on lähialueellamme pitkästä aikaa korostunut, vain harvoilla Euroopan mailla on enää kykyä omin voimin ylläpitää asevoimia nähtävissä olevien uhkakuvien varalta.Eurooppalainen turvallisuusvaje on näkynyt viime vuosina Naton ja Euroopan unionin toiminnan sekä keskinäisen yhteistyön tiivistämisenä. Samaan aikaan on käynyt entistä vaikeammaksi mobilisoida näitä järjestöjä vastaamaan Euroopan lähialueiden uhkiin.Nato ja EU ovat kylmän sodan jälkeisinä vuosikymmeninä kasvaneet suuriksi ja heterogeenisiksi järjestöiksi, ja esimerkiksi Itä-Euroopan ja Välimeren alueen turvallisuuden vaatimusten yhteen sovittaminen on osoittautunut vaikeaksi. Lisäksi niin Natossa kuin EU:ssakin jotkin jäsenmaat aiheuttavat hajaannusta ja vaikeuttavat toimintaa.puolustusyhteistyössä on EU:n ja Naton rinnalla korostettu alueellista lähestymistapaa, jonka pohjana ovat olleet aiempaa täsmällisemmin määritellyt uhkakuvat.Britannia on koonnut ympärilleen kahdeksan Pohjois-Euroopan maata Joint Expeditionary Force -joukkoihin (JEF). Tavoitteena on kehittää nopean toiminnan taistelujoukkojen suorituskykyjä.Vastaavasti Saksa hakee johtamallaan kehysvaltioprojektilla kumppaneita Keski- ja Pohjois-Euroopasta painottaen eurooppalaisen asevoiman yleistä vahvistamista.Ranskan esittämässä Euroopan interventioaloitteessa kootaan yhteen halukkaita ja kyvykkäitä eurooppalaisia asevoimia erilaisiin kriisitilanteisiin sekä pyritään luomaan erityistä eurooppalaista strategista kulttuuria.Näissä alueellisuuteen ja osallistujien samanhenkisyyteen perustuvissa hankkeissa on toisarvoista, kuuluvatko osallistujat EU:hun tai Natoon. Hankkeita voidaan kuitenkin perustella sillä, että ne vahvistavat Natossa ja EU:ssa tehtävää puolustusyhteistyötä.Länsimaisessa turvallisuusajattelussa tällainen eri tavoin tapahtuva verkottuminen nähdään nykyisin tärkeänä osana puolustuskykyä. Verkostoihin perustuva puolustusyhteistyö on rakenteeltaan kevyttä ja luonteeltaan pragmaattista. Yksittäisen valtion on yleensä helppoa tulla mukaan verkoston toimintaan.maiden ryhmissä tapahtuva tiivistyvä yhteistyö ei kuitenkaan ole riskitöntä.EU:n ja Naton näkökulmasta voi käydä niin, että alueellisten uhkakuvien ja erityispiirteiden ohjaama eriytyvä puolustusyhteistyö heikentää järjestön sisäistä koheesiota.Toisaalta tällaisella ilman muodollisia sitoumuksia harjoitetulla alueellisella yhteistyöllä on merkitystä yksittäiselle valtiolle vain niin kauan kuin hankkeeseen osallistuvilla mailla on siihen intoa ja sitoutumishalua.on mukana niin Britannian, Saksan kuin Ranskankin puolustusaloitteisiin liittyvissä järjestelyissä. Lisäksi teemme puolustusyhteistyötä esimerkiksi yhteispohjoismaisesti Nordefco-ryhmän kautta, kolmikantaisesti Ruotsin ja Yhdysvaltojen kanssa sekä vielä erikseen kahdenvälisesti Ruotsin kanssa.Kansallisessa keskustelussamme päähuomio näyttääkin viime vuosina kääntyneen Nato-jäsenyyskysymyksestä puolustusyhteistyön tuomiin mahdollisuuksiin. Samalla Suomi on joutunut monen muun eurooppalaisen maan tavoin eräänlaiseen kilpailutilanteeseen ja jopa geopoliittisen suunnanvalinnan eteen.Mihin hankkeisiin omat voimavarat kannattaisi sitoa ja mihin kaikkeen ne riittävät? Pyrimmekö hakeutumaan halukkaiden ja kyvykkäiden joukossa eri hankkeissa yhteistyön ytimiin vai tavoittelemmeko laajempia mutta vähemmän kunnianhimoisia ratkaisuja, joihin houkuteltaisiin mukaan mahdollisimman monia valtioita?Meidän tulisi ratkaista, painotammeko lähialueemme näkökulmaa vai pyrimmekö vahvistamaan laajempia eurooppalaisia turvallisuusrakenteita. Minkä suunnan siis valitsemme puolustusyhteistyössä?