Pohdin päivittäin, minkä hintaiseksi avopuolisoni elättäminen lopulta tulee

päivittäin, kuinka paljon 57-vuotias avopuolisoni kuluttaa elämiseen minun rahoillani. Joudun elättämään avopuolisoni, koska hän on työtön ja työstä kieltäytyjä. Hän ei saa ansiosidonnaista päivärahaa eikä Kelan toimeentulotukea. Toimeentulotuen määrään vaikuttavat avopuolisoiden yhteenlasketut tulot.Miehelläni ei ole tuloja, mutta minulla on palkkatuloja sekä vuokratuloja. Palkastani jää käteen 2 150 euroa, ja vuokratuloja saan 760 euroa kuukaudessa. Pakolliset menomme ovat 2 135 euroa kuukaudessa. Summaan ei ole laskettu terveysmenoja, autosta aiheutuvia kuluja, vakuutuksia eikä ruokamenoja.Kuluttajatutkimuskeskus on nyt laskenut kolmatta kertaa elämisen viitebudjetit: mitä maksavat asuminen, ruoka, joukkoliikenne, terveyspalvelut ja harrastukset? Kuluttajatutkimuskeskuksen viitebudjetista selviää, että asuminen ja ruokamenot tekevät suuren loven arjen menoihin. Viitebudjettitalouksien välttämättömien kulujen yhteissumma kuukaudessa vaihtelee pääkaupunkiseudulla yksin asuvien alle 45-vuotiaiden noin 1 380 eurosta kahden vanhemman ja kolmen teinin perheen noin 4 250 euroon.Viitebudjetista ei selviä keski-ikäisen miehen hinta. Hinta, jonka haluaisin tietää oman elämäni budjetointia varten. Mitä miehen hinnassa pitää ottaa huomioon? Pitääkö laskelmissa huomioida, että hän tekee ilmaiseksi kotitöitä ja tarjoaa hellyyttä, seuraa ja seksiä?Olen kysynyt Kelasta, kannattaako minun jättää avopuolisoni. Olisiko se heitteillejättöä? Kysymykseeni en saanut muuta vastausta kuin että Kelaan pitää muistaa ilmoittaa, jos tulee ero.Mitä teen? Yksin eläminenkään ei houkuttele, vaikka se tulisikin tässä tapauksessa halvemmaksi. Mutta mitä on vanhuus yksin?Maksanko mieluummin rakkaudesta ja onnesta ja kärsin taloudellisesti?