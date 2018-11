Mielipide

mennessä allekirjoitta­jina oli jo yli 112 000 suomalaista. Kansalais­aloitteen käsiteltä­väksi pääsyyn vaadittava 50 000 kannattajan raja meni rikki yhdessä päivässä.Haapaveteläisen Tuulikki Paavolan aloite onnistui selvästi sohaisemaan jotain herkkää kohtaa autoilevan kansanosan mielen sopukoissa. Dieselvero koetaan nykyoloissa epäoikeudenmukaiseksi.Syynä on eritoten dieselin kallistuminen niin, että kuluttajahinta on kivunnut jopa ohi perusbensiinistä maksettavan hinnan. Dieselautoilijoita huolettaa myös ajokkiensa jälleenmyyntiarvon lasku.pyrkii siis dieselautojen käyttövoimaveron poistamiseen. Aie sai poliitikkojen ensikommenteissakin ymmärrystä osakseen. Olen itsekin piintynyt dieselauton ystävä, joten eiköhän hanke kuulosta varsin kannatettavalta.Vai kuulostaako?Dieselautojen käyttövoimavero on klassinen esimerkki siitä hetteiköstä, johon liikenteen verotuksessa toistuvasti päädytään. Vaikka pääsuunta on viime vuosina ollut oikea – hankinnan verotuksesta käytön ja päästöjen verottamiseen –, autoilun verotus on yhä eri suuntiin vetävien tavoitteiden sekava vyyhti.taustalla on dieselöljyn bensiiniä alhaisempi polttoainevero. Tällä valtiovalta on halunnut edistää elinkeinoelämän asiaa eli tukea raskasta liikennettä. Kyse on siis elinkeinotuesta.Jotta tuki ei valuisi vääriin taskuihin, veroetua kompensoidaan dieselkäyttöisistä henkilöautoista perittävällä käyttövoimaverolla. Tällä on myös fiskaalinen merkitys. Valtiolle käyttövoimaveron tuotto on vuodessa yli 300 miljoonaa euroa.Vaatimus dieselveron poistamiseksi perusteettomana on oikeutettu. Käytännössä on kuitenkin vaikea kuvitella, että valtio luopuisi merkittävästä verokertymästä edistääkseen dieselautoilua, jonka suosimiseksi ei ole ympäristöperusteita.Lopulta sama rahasumma kerättäisiin dieselautoilijoilta polttoainepumpulla – sentti sentiltä.käydään eduskuntavaalit viiden kuukauden päästä. Tulevina kuukausina kansalaisilla on syytä tarkkuuteen siinä, mitkä vaalilupauksista ovat realistisia ja mitkä löysiä puheita. Esimakua puolueiden pyrinnöistä itselleen tärkeiden äänestäjäryhmien tavoitteluun saatiin jo kuluneella viikolla, kun oppositio esitteli omia vaihtoehtobudjettejaan.Kärjekkäimmin intressit eriävät silloin, kun joillekuille hamutaan etuja toisten kustannuksella. Tästä oli kyse, kun SAK teki ehdotuksen ikääntyneiden työntekijöiden suosimiseksi irtisanomistilanteessa nuorten kustannuksella.Osana pohjoismaisen hyvinvointivaltion idean hämärtymistä politiikassa on yleistynyt näkemys siitä, että tietyt politiikkalohkot olisivat ensisijaisia muihin nähden. Oikeasti yhden ryhmän etu harvoin edustaa laajempaa kokonaisetua, vaikka niin usein halutaankin väittää.Ajettu uudistus tai muu hanke voi kapean yhteiskuntasektorin näkökulmasta olla hyvinkin reilu, mutta useammasta tulokulmasta tarkasteltuna se asettuukin aivan uuteen valoon.osaoptimointi eteni aivan uusille kierteille, kun teknologia- ja verkkokauppajätti Amazon kilpailutti Yhdysvaltain kaupunkeja tulevan toisen pääkonttorinsa sijainnista.Yhtiö ilmoitti tiistaina perustavansa uudet toimipisteet New Yorkiin ja Virginiaan. Tätä edelsi yli vuoden kestänyt prosessi ja 238 ehdotuksen läpikäynti. Amazonin kosiomatka ymmärrettävästi kutkutti monia päättäjiä, sillä tyrkyllä olivat viiden miljardin dollarin investoinnit ja yli 50 000 työpaikkaa.Kisan ratkettua alkoi kuitenkin armoton jälkipyykki siitä, kuinka paljon veronmaksajien rahaa kaupungit olivat valmiita käyttämään edistääkseen Jeff Bezosin – Amazonin perustajan ja maailman rikkaimman miehen – bisneksiä. Paheksuntaa aiheutti myös se, että näitä diilejä junailtiin salassa, tiukkojen vaitiolosopimusten suojassa.Kriitikkojen mielestä julkisilla varoilla olisi ollut parempaakin käyttöä, niin että hyötyjinä olisivat olleet sekä asukkaat että yritykset. Nyt kaupungit kilpailivat toisiaan vastaan kohtuuttomilla veroeduilla ja muilla lupauksilla sen sijaan, että yhteiskunnan kokonaisetu olisi ollut yhteinen tavoite.Osaoptimoinnin oravanpyörässä voittajakin on lopulta häviäjä.