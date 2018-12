Mielipide

Vapaassa maassa symbolien kieltäminen on järjetöntä

Sain

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa https://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/ https://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/

aikoinaan lahjaksi hakaristein koristellun rannerenkaan. Se oli muinaiskorun jäljennös, arkeologisissa kaivauksissa löydetyn korun kopio.Pitäisi olla yleisesti tunnettua, että hakaristi on vanha, monissa kulttuureissa käytetty symboli. Kansallissosialistinen Saksa pilasi sen, ja hakarististä tuli yhden ihmiskunnan ala-arvoisimman järjestelmän tunnus.Jos joku Suomessa tuntee – joko ymmärtämättömyyttään tai suomalaisia provosoidakseen – tarvetta marssia itsenäisyyspäivänä kansallissosialis­tisen Saksan hakaristilipun alla, vapaassa maassa niin voi tehdä. Mielipiteenvapauteen ja ilmaisuvapauteen kuuluu, että Suomessa kukin voi julkisesti ­kertoa olevansa täysin erehtynyt.Kansallissosialistisen järjestelmän tunnusten kieltäminen Suomessa on kuitenkin absurdia. Kansallissosialismin trauma on osa Saksan – ei Suomen – poliittisen järjestelmän historiaa.Valtiovallan ei lainsäädäntötoimin pidä kieltää natsi­tunnuksia. Ei kannata reagoida marginaaliryhmien provosointeihin; vastaukseksi niihin riittäköön julkinen paheksunta. Myöskään ajatuksissaan harhaantuneiden yksilöiden näkemyksiä ei voi korjata valtio­vallan käskyillä.Sen sijaan hyvä historian kouluopetus antaa välineet ­ymmärtää historian kuperkeikkoja. Kukaan historiaa tunteva järkevä suomalainen ei voi marssia natsilipun alla muutoin kuin luodakseen hämmennystä ja vastakkainasetteluja, joita ei ole oikeasti olemassa.Hakaristien sijaan valtiovallan pitäisi kieltää esimerkiksi koulukiusaamisen nimellä tapahtuva lasten ja nuorten henkinen sekä fyysinen rääkkääminen kouluissamme, ruokajonojen ilmentämä nälkä tai vanhusten köyhyys – se, että jotkut eläkeläiset joutuvat valitsemaan, ostavatko he ruokaa vai lääkärin heille määräämiä lääkkeitä.