Podcastissa sallitaan epätäydellinen tarina

eivät lähtökohtai­sesti kuulosta kovin jännittäviltä. Ne ovat puheohjelmia, joita voi tilata internetistä ja kuunnella älypuhelimella. Silti niissä on jotain todella kiehtovaa. Tämän ymmärsin tiistaina, kun järjestimme Uutisraportti-podcastin pikkujoulut.Uutisraportti on Tuomas Pelto­mäen ideoima podcast, jossa kolme Hesarin toimittajaa – Peltomäki, Anna-Sofia Berner ja minä – pui viikoittain ajankohtaisia aiheita Sanomatalon alakerran studiossa.Olemme tehneet Uutisraportti-podcastia pari vuotta, ja sinä aikana ohjelmalle on kertynyt pieni mutta innokas kuulijajoukko. Tämä innokkuus selvisi, kun päätimme pikkujoulujen kunniaksi järjestää podcastin live-lähetyksen.Pyysimme lähetyksessä kuulijoita ilmoittautumaan tilaisuuteen etukäteen. Sata paikkaa täyttyi heti.Tiistain tilaisuuden osallistujat olivat pääosin nuoria, ehkä noin 20–30-vuotiaita. Moni oli tullut paikalle kauempaakin – ainakin Alavudelta, Jyväskylästä, Turusta ja Tampereelta. Valtaosa kuulijoista tuli paikalle yksin.Podcast-teoreetikot selittävät tätä sillä, kyseessä on intiimi ja henkilökohtainen media. Kuunteleehan moni podcastia kuulokkeilla lenkillä, tiskatessaan tai autossa. Siis ollessaan yksin.podcastit ovat edelleen marginaalinen ilmiö, mutta Yhdysvalloissa ne ovat valtavirtaa. Lähes joka neljäs amerikkalainen kuuntelee podcastia vähintään kerran kuukaudessa.Muutama viikko sitten ilmestyneessä New Yorker -lehdessä perusteltiin podcastien suosiota sillä, että kyse on tarinankerronnan paluusta.Yhdysvalloissa on tehty paljon kunnianhimoisia tutkivan journalismin podcasteja. Ehkä maineikkain niistä on Serial. Siinä toimittaja selvittää vuosia aiemmin tehtyä murhaa. Hän epäilee, että rikoksesta on tuomittu väärä henkilö. Taitavasti dramatisoidussa podcastissa seurataan askel askeleelta, miten tutkimukset etenevät.Uutisraportti kalpenee huipputuotettuihin amerikkalaisiin podcasteihin verrattuna. Teemme podcastia muiden töiden ohessa, eikä valmistautumiseen jää riittävästi aikaa. Usein joutuu puhumaan aiheesta, joka ole lähelläkään omaa osaamis­aluetta. Itsekin olen höpissyt kaikenlaista intersektionaalisesta feminismistä ja Saksan sisäpolitiikasta.Silti Uutisraportissakin on eräällä tavalla kyse tarinasta.Toimittajan työssä valmis juttu on lopputulos. Ennen jutun julkaisua toimittaja on perehtynyt aiheeseen, hankkinut tietoa, kirjoittanut jutun, tarkistanut faktat ja editori on mahdollisesti vielä korjannut kieltä.Uutisraportti on sen sijaan pikemminkin alkupiste. Se on kuin toimituspalaveri, jossa pohditaan mitä joku ajankohtainen tapahtuma saattaa tarkoittaa. Kuulijat eivät odota lähetykseltä täydellistä analyysiä brexit-prosessin viimeisimmästä käänteestä vaan pikemminkin pohdiskeluja siitä, mitä se voi tarkoittaa.Uutisraportti avaa siis pieneltä osaltaan journalistista prosessia. Siksi siinä sallitaan vähän enemmän rosoa, vääriä analyysejä ja ennenaikaisia johtopäätöksiä kuin perinteisessä journalismissa.Podcast voi olla epätäydellinen. Siksi se on niin kiehtova.tulee tietysti mieleen myös Juha Sipilän (kesk) hallitus. Se on tehnyt paljon kansalaisten silmissä epäsuosittuja päätöksiä. Aika monista päätöksistä on vaikea sanoa, miksi ne on tehty ja mihin niillä pyritään.Hallituksenkin ehkä kannattaisi perustaa oma podcast, jossa se pääsisi avaamaan päätöstensä taustoja. Käytännössä podcastin voisi toteuttaa niin, että kolmen hallituspuolueen puheenjohtajan kokoukset nauhoitettaisiin ja julkaistaisiin.Näinhän ei tietenkään käy.Ja jos kävisikin, hallituksen podcast olisi helppo leimata tarkoitushakuiseksi selittelyksi. Mutta kiinnostava se varmasti olisi.With her -niminen podcast sai pari vuotta sitten seurata läheltä Hillary Clintonin kampanjaa tämän pyrkiessä Yhdysvaltojen presidentiksi. Clintonin kampanja maksoi podcastin tekemisestä, joten kyse oli mitä suurimmassa määrin propagandasta.Jälkikäteen kuunneltuna podcast avaa kuitenkin aivan poikkeuksellisella tavalla Clintonin tappion syitä. Esimerkiksi vaaleja edeltävänä päivänä nauhoitetussa lähetyksessä Clinton pohti, mitä hänen äitinsä tulee ajattelemaan, kun tytär valitaan pian presidentiksi.Podcast kertoi siis hybriksestä. Sekin on kiehtova tarina.